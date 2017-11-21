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На авиасалоне в Великобритании запретили выставлять военную технику России

13:33 21.11.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
Дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М-3 © KM.RU, Илья Шабардин
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Организаторы авиасалона «Фарнборо», который пройдет с 16 по 22 июля 2018 года, запретили России выставлять свою продукцию военного назначения.

Об этом в интервью «Интерфаксу» сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Анатолий Пунчук.

Решение о запрете на демонстрацию российской продукции военного назначения вынес оргкомитет «Фарнборо».

Замглавы отметил, что ранее ФСВТС России определило «Рособоронэкспорт» организатором российской экспозиции военной техники на «Фарнборо», но сейчас решение уже отменено.

«Таким образом, мы и здесь сталкиваемся с примером недобросовестной конкуренции», - отметил Пунчук.

Темы: Военные технологии
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Комментарии читателей
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21.11.2017, 18:02
Гость: РАЙКИНДЪ

Ох, и дурять нашего брата!
Сперва на перевооружение остатков от армии обещають ОГРОМНЫЕ деньги (ну, раз в 100 меньше, чем на советскую армию), а потом втихаря сокращають эти расходы до величины, обыкновенной для Эрэфии времен Медведева.
НО.
Все любят СИЛЬНОГО президента за то, что он армию укрепляет :-)
21.11.2017, 17:47
Гость: Q777

Да, это факт – российские крысы – это обидчивые, безответственные и трусливые твари. Нагло узурпировав чужой Крым – росийский МОРДОР вЪехал в войну на полной скорости, рашка этой глупой попыткой доказать всему миру свое ''величие” – стала навеки проклятым государством – изгоем, ниже, чем Саддамовский Ирак, Югославия, Ливия или даже Северная Корея……Но в плане технологического развития, современная россия – это как раз страна 3го мира, на полвека отстающая от стран Европы и Америки. А теперь, российское стадо, когда-то с таким энтузиазмом поддержавшее бесправный захват Крыма с недоумением и обидой реагирует на более чем справедливые и демократические действия, направленные против фашистской российской орды.
P.S. Уцелеть советскому союзу во 2й мировой войне позволила исключительно гениально – лицемерная сталинская политика, сделавшая союзником ОСНОВНУЮ мировую силу – США и Британию.
21.11.2017, 17:42
Гость: В этом

тоже есть успех РФ. Чем меньше эта западлатая лживота видит из военной техники, тем лучше. Не положе им много знать.
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