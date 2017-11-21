На авиасалоне в Великобритании запретили выставлять военную технику России

Организаторы авиасалона «Фарнборо», который пройдет с 16 по 22 июля 2018 года, запретили России выставлять свою продукцию военного назначения.

Об этом в интервью «Интерфаксу» сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Анатолий Пунчук.

Решение о запрете на демонстрацию российской продукции военного назначения вынес оргкомитет «Фарнборо».

Замглавы отметил, что ранее ФСВТС России определило «Рособоронэкспорт» организатором российской экспозиции военной техники на «Фарнборо», но сейчас решение уже отменено.

«Таким образом, мы и здесь сталкиваемся с примером недобросовестной конкуренции», - отметил Пунчук.