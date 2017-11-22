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Китай показал на видео «магическое оружие»

10:28 22.11.2017
Стоп-кадр из видео в YouTube
Стоп-кадр из видео в YouTube
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На YouTube-канале медиагруппы CGTN (China Global Television Network) появился ролик, на котором демонстрируется плавающий танк VN18, способный развивать рекордную в своем классе скорость.

Китайская медиагруппа назвала данную разработку «магическим оружием».

Сообщается, что на суше данный танк может перемещаться со скоростью до 65 километров в час, а на воде - до 30 километров в час.

VN18 оснащается противотанковыми ракетами, пулеметом и пушкой. Его масса составляет 26,5 тонны.

Управления танком осуществляется тремя пилотами, помимо них танк способен вместить до 11 солдат.

Темы: Китай, Военные технологии
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Комментарии читателей
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22.11.2017, 13:01
Гость: stalker

Интересная машина. Правда не совсем понятно как при такой компоновке в нем помещается еще и 11 солдат помимо экипажа ? Возможно речь идет о различной комплектации одной и той же машины. Одна может быть использована как танк и как БМП.
22.11.2017, 12:38
Гость: Остап

На "военном обозрении" уже посмеялись.
22.11.2017, 11:41
Гость: Это что то вроде Арматы,

из фанеры и плавает.
Все комментарии (4)
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