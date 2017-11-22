Китай показал на видео «магическое оружие»

На YouTube-канале медиагруппы CGTN (China Global Television Network) появился ролик, на котором демонстрируется плавающий танк VN18, способный развивать рекордную в своем классе скорость.

Китайская медиагруппа назвала данную разработку «магическим оружием».

Сообщается, что на суше данный танк может перемещаться со скоростью до 65 километров в час, а на воде - до 30 километров в час.

VN18 оснащается противотанковыми ракетами, пулеметом и пушкой. Его масса составляет 26,5 тонны.

Управления танком осуществляется тремя пилотами, помимо них танк способен вместить до 11 солдат.