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Опубликована карта «вторжений инопланетян» на Землю

11:13 23.11.2017
Изображение с сайта ufostalker.com
Изображение с сайта ufostalker.com
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В Сети появился проект под названием UFO Stalker, создатели которого наносят на карту точки с пояснениями, где и когда был виден неопознанный летающий объект.

По данным разработчиков сервиса, всего в текущем году было зарегистрировано около 84 тысяч «необъяснимых» появлений (на 12% больше по сравнению с 2016 годом).

Судя по карте, создатели используют информацию со всего мира. В частности, в России подобных отметок насчитывается несколько десятков.

При этом многие сообщения касаются неопознанных световых вспышек в небе и основываются исключительно на рассказах неизвестных очевидцев.

Темы: Интересные факты в мире науки, Интернет-сайт
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Комментарии читателей
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23.11.2017, 12:49
Гость: Рулон Обоев

А какую они траву курили,- не пишут?
А если серьёзно,- то это результат оболванияния народа. Повышайте общую грамотность, товарищи!
23.11.2017, 12:42
Гость: неври патолог

В больничке сейчас тихий час, и только мы с тобой два здравых, давай рассуждать логически.Две тыщи лет назад мы не могли ето всё видеть, даже вирус Зика которым страдают сейчас многие.Не было не микроскопа не телескопа.Но в 70-80 вроде бы прорвало прогрессом технологий и мы слетали вроде бы на Луну без Зика . Ну теперь пауза в 30 лет прогресса ..... как уколоца и упасть на дно колодца короче спастись от Зика.Объяснение феномена без Зика, вернее диагноз : Одно из двух... пардон,один диагноз не лепица у лепипы ....либо амеры летали на Голливуде что очевидно согласно их веры в собственную непогрешимость , либо они летали что то знают, видели ,боятся и скрывают. Что невероятно ,потому как до сих пор это не знаем мы,исходя из библейского нет ничего тайного,что бы не сделалось явным и сбитый Боинг юкрейнцами здесь не причем.
23.11.2017, 12:41
Гость: грабли

обозрев карту, можно убедиться, что инопланетяне чаще всего появляются в самых пьющих регионах, Англия так просто уже инопланетная база. например, в Африке их видели вдоль побережий, понятно, там порты, соответственно и цивилизация со всеми своими нездоровыми злоупотреблениями, особенно юг материка, тоже понятно, оазис белых с такими же проблемами, а на остальной большей части территории люди, как всегда, только диких зверей и наблюдают)
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