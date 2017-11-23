Опубликована карта «вторжений инопланетян» на Землю

В Сети появился проект под названием UFO Stalker, создатели которого наносят на карту точки с пояснениями, где и когда был виден неопознанный летающий объект.

По данным разработчиков сервиса, всего в текущем году было зарегистрировано около 84 тысяч «необъяснимых» появлений (на 12% больше по сравнению с 2016 годом).

Судя по карте, создатели используют информацию со всего мира. В частности, в России подобных отметок насчитывается несколько десятков.

При этом многие сообщения касаются неопознанных световых вспышек в небе и основываются исключительно на рассказах неизвестных очевидцев.