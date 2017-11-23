Роскомнадзор протестировал новое решение для фильтрации интернет-трафика

На этой неделе в ведомстве подвели итоги тестирования программно-аппаратного комплекса «Тиксен-Блокировка» одного из российских производителей, в котором приняли участие 12 операторов связи с различной численностью абонентов из пяти федеральных округов Российской Федерации.

Анализ результатов показал, что при корректной установке комплекса (по схеме подключения «на зеркале») и применении рекомендованного производителем коммутационного оборудования количество выявленных нарушений по Единому реестру запрещенной информации не превышает 0,004%, сообщается на сайте ведомства.

Официальное заключение по итогам тестирования подтверждает возможное использование операторами связи «Тиксен-Блокировки» в качестве средства ограничения доступа к запрещенным ресурсам.

Ранее положительные заключения получили специализированные программные решения «UBIC» и «EcoFilter» и «СКАТ DPI». Вместе с тем одно из программных решений в ходе тестирования не показало приемлемых результатов. Специалисты Роскомнадзора рекомендовали его доработать.

В настоящее время Роскомнадзором тестируются еще пять программных продуктов для фильтрации интернет-трафика.