«Московская электронная школа» получила премию Рунета

Проект Департамента информационных технологий Москвы признан лучшим в номинации «Наука и образование». Победу ему принесла «Московская электронная школа» («МЭШ»).

Данный проект направлен на создание высокотехнологичной среды в столичных школах. Его главная цель - эффективное использование современной ИТ-инфраструктуры и программного обеспечения для улучшения качества образования.

В настоящее время в 284 школьных зданиях установили более 4300 интерактивных панелей. До конца 2018 года они появятся еще в 1840 школах. Помимо того, оборудовали более 13 тысяч точек доступа к Wi-Fi и поставили больше 8000 ноутбуков для преподавателей. Системой «Проход и питание» оснащено примерно 3500 зданий, а электронные карты «Москвенок» есть у 2 миллионов учащихся.

С сентября 2017 года все педагоги и учащиеся Москвы пользуются единым электронным журналом и дневником. Кроме того, им доступна библиотека электронных материалов, которая включает не только учебники и пособия по всем предметам, но и готовые сценарии уроков, и элементы для создания новых уроков, а также тестовые задания.

Полезен проект и для родителей. Теперь они могут в онлайн-режиме узнать расписание, посмотреть оценки ребенка и сообщить об отсутствии сына или дочери, используя электронный дневник школьника в мобильном приложении «Госуслуги Москвы» или в личном кабинете на mos.ru.

«Московская электронная школа» также стала основой для развития проекта «Российская электронная школа». В сентябре было подписано Соглашение о взаимодействии между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Москвы.