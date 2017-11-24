Самое мощное оружие Китая оказалось советской разработкой

Американо-китайская комиссия по экономике и безопасности при Конгрессе США представила доклад, который посвящен приоритетным направлениям развития вооружений КНР, потенциально представляющих угрозу для Соединенных Штатов.

По информации Scout Warrior, в список вошли многоразовые гиперзвуковые летательные аппараты, а также сверхзвуковые двигатели, рельсотрон, лазерное оружие, средства уничтожения спутников, системы искусственного интеллекта и беспилотники.

Также в докладе отмечается, что за последние десятилетия Китай добился значительного прогресса в модернизации военной техники, в том числе за счет заимствования советских технологий из России и Украины. В настоящее время китайские разработки, по словам специалистов, отстают от американских аналогов, но этот разрыв очень быстро сокращается.

Напомним, недавно в Китае был представлен плавающий танк VN18. Машина способна развить рекордную в своем классе скорость. Так, на суше VN18 может перемещаться на скорости до 65 километров в час, а на воде - до 30 километров в час.