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Самое мощное оружие Китая оказалось советской разработкой

11:15 24.11.2017
Стоп-кадр из видео в YouTube
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Американо-китайская комиссия по экономике и безопасности при Конгрессе США представила доклад, который посвящен приоритетным направлениям развития вооружений КНР, потенциально представляющих угрозу для Соединенных Штатов.

По информации Scout Warrior, в список вошли многоразовые гиперзвуковые летательные аппараты, а также сверхзвуковые двигатели, рельсотрон, лазерное оружие, средства уничтожения спутников, системы искусственного интеллекта и беспилотники.

Также в докладе отмечается, что за последние десятилетия Китай добился значительного прогресса в модернизации военной техники, в том числе за счет заимствования советских технологий из России и Украины. В настоящее время китайские разработки, по словам специалистов, отстают от американских аналогов, но этот разрыв очень быстро сокращается.

Напомним, недавно в Китае был представлен плавающий танк VN18. Машина способна развить рекордную в своем классе скорость. Так, на суше VN18 может перемещаться на скорости до 65 километров в час, а на воде - до 30 километров в час.

Темы: Военные технологии, Отношения США и Китая
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Комментарии читателей
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24.11.2017, 16:26
Гость: Остап

На "военном обозрении" уже потешились.
24.11.2017, 15:48
Гость: А где ты клон

ПТ-76 увидел.
24.11.2017, 15:13
Гость: Шо Ви имеете сккаать за Армату?

Она жеш тоже ездиит при помощи тягача, и ничего, хватает для развода дураковЪ.
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