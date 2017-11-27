Специалисты опровергли конспирологические версии расстрела Николая Второго

В Сретенской духовной семинарии в Москве проходит конференция по результатам исследования екатеринбургских останков.

Открывая конференцию патриарх Кирилл рассказал, почему церковь отклоняла результаты экспертиз 1990-х гг. По его словам, единственное, что останавливало от их признания: непрозрачность исследовательского процесса и отказы допустить к нему церковь.

Обсуждая эту тему с президентом Владимиром Путиным, патриарх сформулировал условия: весь процесс нужно повторить заново и церковь должна быть включена в этот процесс. Кроме того президент согласился на эксгумацию Александра Третьего для проведения генетических экспертиз, сообщает «Накануне.ру».

Окончательное решение о признании останков будет за архиерейским собором, а генетические и антропологические экспертизы ещё не завершены.

В новую комиссию вошли эксперты, ранее не занимавшиеся напрямую этой темой, что, по мнению организаторов, должно было обеспечить объективность исследований. Тем не менее, учёные и в этот раз подтвердили подлинность останков и опровергли ряд конспирологических домыслов.

Например, историк Пётр Мультатули приводил свидетельства того, что тело царя было обезглавлено, а инженер Ипатьев намеренно купил дом, в котором содержалась царская семья, в 1918 г. Это должно было свидетельствовать о ритуальном характере расстрела семьи отрекшегося императора – основатель династии Михаил Романов венчался на царство в Ипатьевском монастыре, а убийство семьи последнего царя якобы специально планировалось в Ипатьевском доме.

В то же время, данные изучения архивов показали, что дом принадлежал инженеру Ипатьеву как минимум с 1911 г. – задолго до революции. Кроме того, на скелете, который считается принадлежащим Николаю Второму, сохранились шейные позвонки, таким образом, его тело не было обезглавлено.

Отметим, что версию ритуального убийства рассматривает сейчас и Следственный комитет.

Также противники признания останков утверждали, что захоронение производилось в болоте, а в торфе тела должны были хорошо сохраниться. Однако геологи опровергли эту точку зрения – в Поросёнковом логу почва представляет собою суглинок, насыщенный водой, но не торфяное болото.

Зубы скелета №4 никогда не подвергались лечению, обнаружены кариозные полости и следы развитого парадонтита. По мнению некоторых клириков, император не мог бояться стоматологического лечения. Специалисты согласились с тем фактом, но отметили, что при медосмотре в Тобольске у Николая Второго было обнаружено большое количество гнилых зубов.