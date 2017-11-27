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Специалисты опровергли конспирологические версии расстрела Николая Второго

18:28 27.11.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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В Сретенской духовной семинарии в Москве проходит конференция по результатам исследования екатеринбургских останков.

Открывая конференцию патриарх Кирилл рассказал, почему церковь отклоняла результаты экспертиз 1990-х гг. По его словам, единственное, что останавливало от их признания: непрозрачность исследовательского процесса и отказы допустить к нему церковь.

Обсуждая эту тему с президентом Владимиром Путиным, патриарх сформулировал условия: весь процесс нужно повторить заново и церковь должна быть включена в этот процесс. Кроме того президент согласился на эксгумацию Александра Третьего для проведения генетических экспертиз, сообщает «Накануне.ру».

Окончательное решение о признании останков будет за архиерейским собором, а генетические и антропологические экспертизы ещё не завершены.

В новую комиссию вошли эксперты, ранее не занимавшиеся напрямую этой темой, что, по мнению организаторов, должно было обеспечить объективность исследований. Тем не менее, учёные и в этот раз подтвердили подлинность останков и опровергли ряд конспирологических домыслов.

Например, историк Пётр Мультатули приводил свидетельства того, что тело царя было обезглавлено, а инженер Ипатьев намеренно купил дом, в котором содержалась царская семья, в 1918 г. Это должно было свидетельствовать о ритуальном характере расстрела семьи отрекшегося императора – основатель династии Михаил Романов венчался на царство в Ипатьевском монастыре, а убийство семьи последнего царя якобы специально планировалось в Ипатьевском доме.

В то же время, данные изучения архивов показали, что дом принадлежал инженеру Ипатьеву как минимум с 1911 г. – задолго до революции. Кроме того, на скелете, который считается принадлежащим Николаю Второму, сохранились шейные позвонки, таким образом, его тело не было обезглавлено.

Отметим, что версию ритуального убийства рассматривает сейчас и Следственный комитет.

Также противники признания останков утверждали, что захоронение производилось в болоте, а в торфе тела должны были хорошо сохраниться. Однако геологи опровергли эту точку зрения – в Поросёнковом логу почва представляет собою суглинок, насыщенный водой, но не торфяное болото.

Зубы скелета №4 никогда не подвергались лечению, обнаружены кариозные полости и следы развитого парадонтита. По мнению некоторых клириков, император не мог бояться стоматологического лечения. Специалисты согласились с тем фактом, но отметили, что при медосмотре в Тобольске у Николая Второго было обнаружено большое количество гнилых зубов.

Темы: Интересные факты в мире науки
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Комментарии читателей
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27.11.2017, 19:50
Гость: Федя1

Не забывайте напоминать читателям, что Николай II не отрекался от престола. Отречение - грубая подделка. Подпись Николая поддельная.
"Подпись Государя была сделана карандашом и обведена через стекло.
Еще одна очевидная подделка – «подпись» министра двора графа Фредерикса, без заверения (контрассигнации) которым документ не мог считаться имеющим силу. На всех «подлинниках» стоит абсолютно идентичная «подпись Фредерикса», совпадающая опять же до черточки."
27.11.2017, 18:54
Гость: Окончательное решение...за архиерейским собором

Как известно, хотя РПЦ еще старается умалчивать сей факт, весь епископат РПЦ принял положение, выработанное Всемирным Советом Церквей о том, что у "иудеев, мусульман и христиан Единый Всевышний". Т.е., епископат соборне отрекся от Господа Бога Иисуса Христа. По той причине, что мусульмане почитают Иисуса Христа не Богом, а простым человеком, одним их 200 почитаемых ими пророков, а т.н. "иудеи", т.е., талмудические неоиудеи, и вовсе считают Иисуса Христа обманщиком.
В силу чего, согласие архиереев соборне с фактом поклонения их, мусульман и "иудеев" Единому Всевышнему, является отречением от поклонения Господу Богу Иисусу Христу в пользу некоего "Единого Всевышняго".
Согласно христианскому учению, таковой бог есть САТАНА.
Потому рассматривать решение этого архиерейского собора в отношении мощей святаго страстотерпца Николая, которые будут исследовать не явленные чудеса от мощей святаго, а данные языческой экспертизы, это все равно, что не видеть сатанизма в разрешении на вскрытие Гроба Господня в Иерусалиме археологами.
27.11.2017, 18:46
Гость: старый кубаноид

Конечно, никакой конспиралогии- просто нерусские убили русских взрослых людей и детей, безнаказанно. И, сейчас происходит тоже самое. Правда, сейчас пртестующих нет, всего 16 молчаливых %, а тогда хоть Белая Армия была.
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