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Илона Маска назвали создателем биткоина

15:48 27.11.2017
Фото Mike Cauldwell с сайта wikimedia.org
Фото Mike Cauldwell с сайта wikimedia.org
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Студент информатики Йельского университета Сахил Гупта предположил, что за созданием криптовалюты биткоин стоит предприниматель Илон Маск.

По словам Гупты, за псевдонимом Сатоси Накамото, который считается создателем биткоина, скрывается именно этот бизнесмен.

Гупта, который в свое время был интерном в корпорации Маска SpaceX, представил несколько аргументов в поддержку своей теории. Во-первых, Маск обладает техническими возможностями для этого. Биткоин был придуман тем, кто мастерски владеет языком C++, который широко использовался в SpaceX, отмечает студент.

Во-вторых, Гупта подметил стремление Маска решать глобальные проблемы. Биткоин появился в 2008 году, когда мир переживал финансовый кризис, а доверие к банкам снизилось до минимума. Авторы биткоина хотели предложить альтернативу традиционной банковской системе, которая потерпела крах, считает Гупта.

В-третьих, Маск практически никогда не говорит о биткоине и заявляет, что у него нет на руках этой криптовалюты. Наконец, последним аргументом Гупты является тот факт, что на счету у Сатоси лежит огромное количество биткоинов, которые стоят восемь миллиардов долларов. Маск, по мнению студента, не использует эти накопления, так как ему и без того хватает денег (состояние предпринимателя оценивается в 19,7 миллиарда долларов).

В то же время отмечается, что против теории есть и сильные контраргументы. В частности, заявляется, что 2008 год для Маска был провальным, так что едва ли у него бы нашлись время и силы на создание криптовалюты, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на портал CryptocoinNews.

За последние несколько месяцев курс биткоина поднялся в несколько раз, достигнув в конце прошлой недели отметки в 8700 долларов. Основатель инвесткомпании Standpoint Research Ронни Моас полагает, что стоимость одного биткоина вырастет до 50 тысяч долларов в течение 10 лет.

Темы: Высокие технологии в мире
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Комментарии читателей
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27.11.2017, 19:56
Гость: Фрол.

Илон Маск действительно гений. Но глобалисты-троцкисты из ФРС и расчитывали на то, чтобы отвести от себя всякие подозрения инициаторов создания биткойнов, чтобы все думали про вымышленных создателей. Я приведу несколько реальных аргументов за то, что инициаторами и заказчиками биткойна были хозяева-создатели ФРС, они же глобалисты-троцкисты:
1. Идея требовала видимости применения сложных криптологических вычислений. Что должно было подкрепляться мощным финансированием.
2. Распространение системы по всему миру это также важный фактор ее использования как можно большим числом людей.
3. Первые два пункта были бы излишними если бы не нашлись банковские структуры которые должны были поверить всей этой авантюре.
4. И наконец они допускают реальные выигрыши что завлекает еще большее количество людей.
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Итак мы имеем дело с лохтронщиками-конспираторами которые в очередной раз хотят подмять под себя и контролировать всю финансовую мировую систему. Их цель завлечь как можно больше людей в эти манипулятивные игры. Система требует огромных сложных и энергозатратных вычмслений что влечет за собой расходы электроэнергии. Многие начинают вкладываться и строить заводы по майнингу. При этом они единственные кто контролирует управляет всей этой системой. Всегда можно ожидать что придет день Ч и все это может оказаться обычным хламом и не работать.
27.11.2017, 17:41
Гость: Создатель биткоинта сам

САТАНА.
27.11.2017, 17:06
Гость: Олле

погодиде ужо,это ммм-овский Навродий мирового масштаба.
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