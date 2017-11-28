В США представили проект «марсианского города»

Разработчики из Массачусетского технологического института представили проект марсианского города, который рассчитан на 10 тысяч жителей, и победили в конкурсе Mars City Design 2017.

Конкурс Mars City Design 2017 был организован Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Европейским космическим агентством (ESA), сообщает портал Space.com.

Как видно на изображениях, города состоит из куполообразных «домов» (на 50 жителей каждый), связанных между собой тоннелями, которые проходят под поверхностью Красной планеты.

Сообщается, что купола этих «домов» спроектированы из материалов, способных защитить людей от радиации, а также падения небольших метеоритов и перепадов температур.