Центробанк назвал риски рынка криптовалют

Центральный банк выпустил второй обзор финансовой стабильности, где рассказал о состоянии российской и мировой экономики и факторах, влияющих на нее. Среди прочего эксперты ЦБ назвали также риски рынка криптовалют в России.

Использование криптовалют становится все более масштабным, отмечается в обзоре. Например, количество сделок с биткойном постоянно увеличивается. Особенно этот рост заметен в течение последнего года.

ЦБ приводит такие цифры: курс биткойна по отношению к доллару США на 15 ноября 2016 года составил $711, а на 15 ноября 2017 года он был уже $7 151. То есть в 10 раз больше. Между тем, по состоянию на 28 ноября, курс этой криптовалюты уже перевалил за $10 000.

Использование криптовалют несет высокие риски, предупреждает Банк России. Образование «пузыря» на рынке криптовалют может привести к значительным финансовым потерям потребителей. Биткойн также может использоваться в противозаконных целях. Например, при отмывании денег или финансировании терроризма, сообщает «Право.ру».

ЦБ намерен контролировать криптовалюты, как это делают регуляторы в других странах (Японии, Австралии, Швейцарии). Но с этим пока есть трудности, потому что в России не определен статус криптовалюты. Над решением этой проблемы уже работает Минфин (см. "Путин поручил Правительству узаконить ICO и криптовалюты"). При этом ЦБ отмечает, что в России единственным законным платежным средством останется рубль.