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Центробанк назвал риски рынка криптовалют

17:48 28.11.2017
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Центральный банк выпустил второй обзор финансовой стабильности, где рассказал о состоянии российской и мировой экономики и факторах, влияющих на нее. Среди прочего эксперты ЦБ назвали также риски рынка криптовалют в России.

Использование криптовалют становится все более масштабным, отмечается в обзоре. Например, количество сделок с биткойном постоянно увеличивается. Особенно этот рост заметен в течение последнего года.

ЦБ приводит такие цифры: курс биткойна по отношению к доллару США на 15 ноября 2016 года составил $711, а на 15 ноября 2017 года он был уже $7 151. То есть в 10 раз больше. Между тем, по состоянию на 28 ноября, курс этой криптовалюты уже перевалил за $10 000.

Использование криптовалют несет высокие риски, предупреждает Банк России. Образование «пузыря» на рынке криптовалют может привести к значительным финансовым потерям потребителей. Биткойн также может использоваться в противозаконных целях. Например, при отмывании денег или финансировании терроризма, сообщает «Право.ру».

ЦБ намерен контролировать криптовалюты, как это делают регуляторы в других странах (Японии, Австралии, Швейцарии). Но с этим пока есть трудности, потому что в России не определен статус криптовалюты. Над решением этой проблемы уже работает Минфин (см. "Путин поручил Правительству узаконить ICO и криптовалюты"). При этом ЦБ отмечает, что в России единственным законным платежным средством останется рубль.

Темы: Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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28.11.2017, 18:36
Гость: gvozd

риск тут пока один, либеральная финансовая система грабежа населения может рухнуть.
придется Спрашивать разрешение и просить граждан финансировать те или иные программы, а "борцы за свободу" к етому не привыкли.

"Образование «пузыря» на рынке криптовалют может привести к значительным финансовым потерям потребителей."
-
это прямое вранье.
пузырь не может образоваться в монетарных системах с фиксированной эмиссией.

забавно наблюдать за потугами жуликов изобразить заботу за жертвами.
разумеется, рф просто часть американской системы и вовсе не одна такая.. весь мир в этом дерьме живет.
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