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Ученые раскрыли тайну древнейшей мировой цивилизации

12:56 29.11.2017
Развалины Мохенджо-Даро. Фото M.Imran с сайта wikimedia.org
Развалины Мохенджо-Даро. Фото M.Imran с сайта wikimedia.org
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Группа индийских, британских и датских ученых раскрыли секрет того, как Индская цивилизация, которая считается древнейшей в мире, якобы существовала без крупной реки.

В период своего существования (порядка 4600 - 3900 лет назад) Индская цивилизация процветала между системами Ганга-Джамны и Инда вдали от основных рек.

Исследователи обнаружили крупный водный канал, в древности проходящий через поселения цивилизации. Данный канал был частью современной реки Сатледж.

Проведенная учеными датировка показала, примерно 8000 лет назад канал поменял свой курс, что привело к сокращению наводнений, в то же время источником воды в долине были сезонные дожди, сообщается в журнале Nature Communications.

Индская (Хараппская) цивилизация существовала в долине реки Инд. В ее городах имелись канализация и общественные туалеты, а в деревнях - ирригационные системы. Цивилизация пришла в упадок к XVII веку до нашей эры.

Темы: Исследования, Научные исследования и открытия в мире
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Комментарии читателей
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29.11.2017, 16:12
Гость: Шо, древней

укров?
29.11.2017, 14:38
Гость: Александр

Посмотрите же на фотографию! Идеальная сохранность кладки.
Датировки "древних культур" историки высасывают из пальца.
29.11.2017, 14:23
Гость: Но эти места москвичам не интересны.

За Кольцевой дорогой жизни нет. Об нее бъются волны пяти морей.
Все комментарии (6)
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