Ученые раскрыли тайну древнейшей мировой цивилизации

Группа индийских, британских и датских ученых раскрыли секрет того, как Индская цивилизация, которая считается древнейшей в мире, якобы существовала без крупной реки.

В период своего существования (порядка 4600 - 3900 лет назад) Индская цивилизация процветала между системами Ганга-Джамны и Инда вдали от основных рек.

Исследователи обнаружили крупный водный канал, в древности проходящий через поселения цивилизации. Данный канал был частью современной реки Сатледж.

Проведенная учеными датировка показала, примерно 8000 лет назад канал поменял свой курс, что привело к сокращению наводнений, в то же время источником воды в долине были сезонные дожди, сообщается в журнале Nature Communications.

Индская (Хараппская) цивилизация существовала в долине реки Инд. В ее городах имелись канализация и общественные туалеты, а в деревнях - ирригационные системы. Цивилизация пришла в упадок к XVII веку до нашей эры.