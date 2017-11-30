С 1 января в России запретят анонимное использование мессенджеров

С 1 января 2018 года в России вступает в силу запрет на анонимное общение в мобильных мессенджерах.

Об этом заявил генпрокурор России Юрий Чайка, сообщает «Интерфакс».

По его словам, услуги по передаче мгновенных сообщений будут предоставляться исключительно тем пользователям, которые идентифицированы на основании абонентского номера и соответствующего договора.

Также в силу вступают поправки, которые предусматривают уголовное наказание за неправомерный доступ к системам управления атомной и химической промышленности, энергетики, оборонно-промышленного комплекса и других отраслей, представляющих стратегическую важность.