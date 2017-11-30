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С 1 января в России запретят анонимное использование мессенджеров

10:46 30.11.2017
Изображение с сайта mundotkm.com
Изображение с сайта mundotkm.com
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С 1 января 2018 года в России вступает в силу запрет на анонимное общение в мобильных мессенджерах.

Об этом заявил генпрокурор России Юрий Чайка, сообщает «Интерфакс».

По его словам, услуги по передаче мгновенных сообщений будут предоставляться исключительно тем пользователям, которые идентифицированы на основании абонентского номера и соответствующего договора.

Также в силу вступают поправки, которые предусматривают уголовное наказание за неправомерный доступ к системам управления атомной и химической промышленности, энергетики, оборонно-промышленного комплекса и других отраслей, представляющих стратегическую важность.

Темы: Интернет в России
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Комментарии читателей
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30.11.2017, 11:29
Гость: КГБ живо

...спустил воду…но тут же в ужасе отпрянул: из унитаза на него смотрели умные, проницательные и немного усталые глаза майора Пронина.
30.11.2017, 11:23
Гость: АСП

И мальчики кровавые в глазах...
И рад бежать, да некуда... ужасно!
Да, жалок тот, в ком совесть нечиста.
30.11.2017, 11:19
Гость: XeX

У Чайки с головой не все в порядке - этот "запрет" можно легко обойти даже без особых навыков.
Все комментарии (4)
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