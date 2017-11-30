Сбербанк и VisionLabs построят платформу биометрической идентификации

Сбербанк приобрел 25,07% сколковской компании VisionLabs, одного из мировых лидеров в области распознания и анализа лиц, согласно ключевым тестам Label Faces in the Wild и Nist.

«Применение платформы VisionLabs в Сбербанке станет самым масштабным применением биометриии в России и одним из самых масштабных в мире по количеству клиентов, - заявил Sk.ru Александр Ханин. - VisionLabs продолжит развивать проекты как на международном, так и на российском рынке в сфере финансов, ритейла, транспорта, безопасности и др.

Стратегия развития компании останется прежней, но ее реализация усилится с поддержкой Сбербанка, одной из ключевых технологических компаний в России. Уже сейчас мы можем сказать, что 80% всех внедрений в области лицевой биометрии за последние 5 лет в финансовом секторе в России и СНГ — внедрения решений VisionLabs».

Инвестиция в VisionLabs является важным первым шагом Сбербанка по построению биометрической платформы экосистемы Сбербанка, которая, наряду с лицом, будет использовать также распознавание по голосу, сетчатке глаза и другим биометрическим факторам, отмечается в пресс-релизе, размещенном на сайте Сбербанка.

После серии тестов и пилотов платформы VisionLabs LUNA было принято решение о построении на ее основе платформы идентификации. Это позволит создать уникальный биометрический идентификатор для доступа к любой услуге или сервису клиентам Сбербанка. Биометрическая платформа будет использоваться не только внутри экосистемы Сбербанка, но и станет доступна для рынка.