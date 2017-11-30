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Сбербанк и VisionLabs построят платформу биометрической идентификации

12:23 30.11.2017
Отделение Сбербанка © KM.RU, Вадим Черноусов
Отделение Сбербанка © KM.RU, Вадим Черноусов
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Сбербанк приобрел 25,07% сколковской компании VisionLabs, одного из мировых лидеров в области распознания и анализа лиц, согласно ключевым тестам Label Faces in the Wild и Nist.

«Применение платформы VisionLabs в Сбербанке станет самым масштабным применением биометриии в России и одним из самых масштабных в мире по количеству клиентов, - заявил Sk.ru Александр Ханин. - VisionLabs продолжит развивать проекты как на международном, так и на российском рынке в сфере финансов, ритейла, транспорта, безопасности и др.

Стратегия развития компании останется прежней, но ее реализация усилится с поддержкой Сбербанка, одной из ключевых технологических компаний в России. Уже сейчас мы можем сказать, что 80% всех внедрений в области лицевой биометрии за последние 5 лет в финансовом секторе в России и СНГ — внедрения решений VisionLabs».

Инвестиция в VisionLabs является важным первым шагом Сбербанка по построению биометрической платформы экосистемы Сбербанка, которая, наряду с лицом, будет использовать также распознавание по голосу, сетчатке глаза и другим биометрическим факторам, отмечается в пресс-релизе, размещенном на сайте Сбербанка.

После серии тестов и пилотов платформы VisionLabs LUNA было принято решение о построении на ее основе платформы идентификации. Это позволит создать уникальный биометрический идентификатор для доступа к любой услуге или сервису клиентам Сбербанка. Биометрическая платформа будет использоваться не только внутри экосистемы Сбербанка, но и станет доступна для рынка.

Темы: Информационные технологии (IT), Сбербанк
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.11.2017, 17:41
Гость: ВВВ

А чё! Денег у Грефа и компании много, отчего не попилить. Всё одно никто не спросит, т.к. это никому не нужно, кроме самих распильщиков.
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