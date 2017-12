Европа откажется от украинских ракетных двигателей

Европейское космическое агентство (ЕКА) выделило 89,7 миллиона евро для модернизации легких ракет Vega и разработку многоразового корабля Space Rider.

Модернизация Vega, на которую компании Avio выделили 53 миллиона евро, предполагает дальнейший отказ от используемого украинского двигателя РД-843, работающего на гептиле и тетраоксиде азота. Ракеты будут отличаться от текущей версии «европеизированной» верхней ступенью, на которую установят немецкий двигатель, действующий на жидких кислороде и метане, сообщает Space News.

Это не только обеспечит экологическую безопасность новой ракеты, но и увеличит ее грузоподъемность до 2300 килограммов на низкой околоземной орбите, что на 800 килограммов больше по сравнению с текущей версией. По словам Ренато Лафранкони, ответственного за программу Vega в ЕКА, целью является «европеизировать то, что не является европейским».

В целом ракеты планируется модернизировать по двум направлениям: C (Common) и E (Evolution). Полет первой намечен на 2019 год, второй — на 2024-й. В версии Е по сравнению с C будет уменьшено с четырех до трех число ступеней. Фактически носитель Е будет облегченной версией C, у которого удалена третья ступень.

Кроме того 36,7 миллиона евро от ЕКА получила Thales Alenia Space на создание многоразового беспилотного космического корабля Space Rider. Он предназначен для выведения на низкую околоземную орбиту до 800 килограммов полезной нагрузки. Один аппарат планируется запускать до шести раз с ремонтом, он рассчитан для спуска на наземную площадку.

Space Rider создается на основе экспериментального образца IXV (Intermediate eXperimental Vehicle), первый полет которого состоялся в 2015 году, сообщает «Лента.ру». Первый запуск корабля запланирован на 2020 год, с 2025-го ЕКА рассчитывает отправлять на аппарате полезную нагрузку по 40 тысяч долларов за килограмм.

Маршевый двигатель четвертой ступени РД-843 для Vega разработан конструкторским бюро «Южное» и изготовлен «Южмашем». Последний, одиннадцатый, пуск ракеты с украинским двигателем состоялся 9 ноября. Всего за пять лет работы носители Vega вывели на орбиту 26 спутников для 20 заказчиков по всему миру.