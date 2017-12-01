Российский киберпреступник получил 14 лет срока в США

Минюст США сообщил, что Романа Селезнева приговорили к 14 годам тюрьмы за кибермошенничество на $50 млн и на $9 млн взломов банков. Соответствующее сообщение содержится на сайте ведомства.

Первое обвинение, предъявленное Селезневу, связано с кражей данных о банковских картах пользователей. Ему вменялась кража 2,1 млн реквизитов и личных данных для дальнейшей продажи на черный рынок, ущерб составил $170 млн, сообщает «Право.ру».

Новое обвинение было предъявлено в этом году, дело связано «со взломом и кражей банковских данных RBS Worldplay, компании по обработке платежей, расположенной в Атланте, штат Джоржия». Новый приговор – 14 лет тюрьмы - не будет суммировать с предыдущим (27 лет), в рамках его Селезнев должен выплатить более $52 млн.

В итоге новый срок «будет идти параллельно со сроком в Вашингтоне», этого удалось добиться признательными показаниями, так как в случае обращения в суд присяжных к 27 годам Селезнев мог получить 10-20 лет «сверху», передает «РБК» слова адвоката Селезнева.

Сам Селезнев считает, что приговор имеет политический окрас. Защита добивается разрешения американской стороны позлить отбывать наказание на территории России. По словам отца Романа, депутата Госдумы Валерия Селезнева, его пытают и «продолжают пытать».