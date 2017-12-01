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США рискуют проиграть России и Китаю в технологическом развитии

10:22 1.12.2017
Фото с сайта mil.ru
Фото с сайта mil.ru
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Обозреватель Закари Коэн на сайте телекомпании CNN высказал мнение, что США могут проиграть России и Китаю в технологическом развитии из-за искусственного интеллекта и роботов.

По словам Коэна, российские военные разработки включают в себя роботов, крылатые ракеты и системы уничтожения беспилотников, которые могли бы самостоятельно анализировать данные радаров и принимать решения, какую им принять скорость или высоту, а также в каком направлении лететь.

Что касается Китая, то Коэн отметил, что развитие и применение этих технологий там были названы приоритетной задачей в государственном плане.

В США, отмечает Коэн, ощущается недостаток инвестиций для развития и внедрения искусственного интеллекта. Причем четкого плана развития этой области в стране до сих пор нет.

Темы: Россия, Китай, США, Военные технологии, Робототехника
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Комментарии читателей
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01.12.2017, 15:40
Гость: Бтр

Наводит на мысли, что это гибрид ариеля коэна и фарид закария, нет?
01.12.2017, 15:02
Гость: SL

Опять перед выборами началась путинская лживая возня, где вот вот еще самую малость и все будет хорошо, подождите чуток. Чего ждать, голодной смерти? Читайте манифест этого лжеца и вора 20 летней давностти, найдет хотя бы один выполненный пункт? ПОЗОР!! Имеющий совесть давно бы застрелился, а не рвался снова к корыту.
01.12.2017, 13:32
Гость: Большое сомнение

вызывает сам факт существования обозревателя CNN Закари Коэна.
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