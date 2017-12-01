США рискуют проиграть России и Китаю в технологическом развитии

Обозреватель Закари Коэн на сайте телекомпании CNN высказал мнение, что США могут проиграть России и Китаю в технологическом развитии из-за искусственного интеллекта и роботов.

По словам Коэна, российские военные разработки включают в себя роботов, крылатые ракеты и системы уничтожения беспилотников, которые могли бы самостоятельно анализировать данные радаров и принимать решения, какую им принять скорость или высоту, а также в каком направлении лететь.

Что касается Китая, то Коэн отметил, что развитие и применение этих технологий там были названы приоритетной задачей в государственном плане.

В США, отмечает Коэн, ощущается недостаток инвестиций для развития и внедрения искусственного интеллекта. Причем четкого плана развития этой области в стране до сих пор нет.