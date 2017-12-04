Из госбюджета выделили 2,5 млрд руб. на комплекс для изучения ближнего космоса

Гелиогеофизический комплекс представляет собой проект нового поколения



Фото с сайта irkobl.ru

Сибирские ученые получили из госбюджета порядка 2,5 миллиардов рублей на строительство в Бурятии оптического радиогелиографа.

Он станет первым объектом в рамках создания в Восточной Сибири комплекса по изучению ближнего космоса и околоземного пространства, полная стоимость которого ранее оценивалась в 17 млрд рублей.

В воскресенье губернатор Иркутской области Сергей Левченко провел встречу с научным руководителем Института солнечно-земной физики, академиком РАН Гелием Жеребцовым.

Главными темами встречи стали вопросы по реализации проекта строительства национального гелиогеофизического комплекса.

По словам Жеребцова, данный проект состоит из нескольких субпроектов. По двум из них готова техническая документация, еще по одному завершаются проектные работы. На другую часть проекта – строительство оптического радиогелиографа - выделено госфинансирование в размере около 2,5 млрд рублей. Строительство будет идти на территории обсерваторий Института, расположенных в урочище Бадары Тункинского района Бурятии.

Гелиогеофизический комплекс представляет собой проект нового поколения. Он разработан на основе материально-технической экспериментальной базы уже существующей сети обсерваторий Института солнечно-земной физики.

При помощи комплекса будет изучаться широкий круг явлений, связанных с солнечной активностью, взаимодействием между верхними и нижними слоями атмосферы, литосферно-атмосферными связями. Комплекс также позволит отслеживать процессы, происходящие в ближнем космосе и околоземном пространстве.