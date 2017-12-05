Где Петр I нашел ботик и что устроили в богадельне: пять историй района Измайлово
Храм Покрова Пресвятой Богородицы (Серебряный остров, дом 1, строение 1)
Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Измайлове построили в 1671–1679 годах на месте старой деревянной шатровой церкви, остававшейся от поместья Никиты Романова. Работы выполнялись под руководством подмастерья каменных дел Ивана Кузнечика волжскими мастерами братьями Медведевыми.
Фото с сайта mos.ru
Удивительное изразцовое убранство — узор «павлинье око» — сделано легендарным мастером изразцов Степаном Полубесом. Иконостас изготовили в мастерской Симона Федоровича Ушакова.
В ноябре 1837 года император Николай I принял решение о создании на острове крупнейшей военной богадельни. В 1918-м ее закрыли, а в 1924–1926 годах строения переоборудовали в коммунальные квартиры для работников авиационного завода «Салют». В бывшей богадельне жили более 2500 человек. В храме обустроили склад, конструкции иконостаса уничтожили. Уцелели лишь большие иконы — их пустили на полки.
В 1960-е иконы обнаружил краевед Александр Кузнецов. Находку передали в Музей древнерусского искусства. В 1970–1980 годы в соборе был склад НИИ «Информэлектро». Храм вновь стал действующим в 1990-е. В 2001–2002 годы создали новый иконостас, в него возвращено несколько уцелевших икон работы Симона Ушакова.
Мостовая башня на Измайловском острове (городок Баумана, дом 1, строение 4)
Трехъярусная башня, построенная в 1671–1679 годы, служила парадным въездом в усадьбу Измайлово. К ней с юга вел каменный арочный мост через Серебряный пруд. На первом этаже располагались ворота и стрелецкие службы, на третьем — колокольня соседнего Покровского собора. А второй этаж использовался как отапливаемая палата для приемов гостей. Трубы от печей сохранились — их можно увидеть в углах гульбища (крытой галереи) башни.
Фото с сайта mos.ru
С 1696 года в усадьбе жили царица Прасковья Федоровна, вдова царя Ивана V, брата Петра Великого, и три ее дочери — царевны Екатерина, Анна и Прасковья. До 1713 года они жили в Измайлове постоянно, а потом бывали здесь наездами. Став императрицей, Анна Иоанновна избрала Измайлово своей резиденцией. Считается, что в это время на втором этаже Мостовой башни собиралось правительство — сенат.
В 1920-е годы в Мостовую башню также пришли коммунары. Коммуна авиационного завода «Салют» — одна из первых в Москве — заняла весь Измайловский остров, ставший рабочим городком имени Баумана. В бывших палатах поселились строители нового государства. Позже в советское время в башне располагались коммуналки и различные учреждения. Сегодня здесь работает музей «Московский изразец», открытый в башне в 2008 году.
Дом культуры строителей (Измайловская площадь, дом 1)
Более близкий по дате постройки объект — Дом культуры строителей на Измайловской площади. Застройка Измайлова жилыми зданиями по новому архитектурному плану началась сразу после войны под руководством главного архитектора района Георгия Чалтыкьяна. Строился городок нефтяников — он расположился за 13-й Парковой. 12 июня 1951 года на Измайловской площади было открыто построенное по проекту Чалтыкьяна здание клуба кино Министерства нефтяной промышленности. В Дом культуры строителей его переименовали несколько позднее.
Фото с сайта mos.ru
Основным стилем послевоенного Измайлова стал советский неоклассицизм, характерный для сталинской застройки невысоких районов. Здесь до сих пор сохраняются островки застройки 1940-х, например группа домов по четной стороне 6-й Парковой улицы. Это очень «домашний» ансамбль — с арками ворот, вазонами, высокими потолками и лепниной на фасадах. На фасаде самого дома культуры тоже сохранились «украшательства» — барельефы футболиста, теннисистки, танцовщицы и рабочего.
В 1990-х в этом здании находился известный московский рок-куб «Не бей копытом», магазин альпинистского снаряжения и несколько кафе. Сейчас дом культуры снова открыл свои двери для детей — здесь работают кружки и секции.
Просянская плотина (дамба) в Измайловском парке
В Измайловском парке сохранилось несколько уникальных инженерных сооружений времен создания экспериментального хозяйства царя Алексея Михайловича Тишайшего (1629–1676), в том числе Ольняной пруд (сейчас — Олений) и Просянская плотина. Теперь Олешки и дамба ассоциируются у местных жителей с зимними катаниями на санках, но в XVII веке они служили зарождающейся российской промышленности и отечественному флоту.
Фото с сайта mos.ru
Дело в том, что именно в амбаре Ольняного пруда юный Петр Великий нашел ботик, который позже назовут дедушкой русского флота. Отремонтированный корабль было необходимо испытать, а ближайшее большое открытое водное пространство располагалось за Просянской плотиной. Перегораживая речку Серебрянку, плотина образовывала самый широкий и самый протяженный пруд в Измайлове.
Кстати, в том месте, где сейчас Серебрянка протекает через плотину, находилась большая водяная мельница. Ее рисунок сохранился в Российском государственном архиве древних актов: «Чертеж острову, что меж болот, что у ягодника и у Просенские плотины». Судя по чертежу, высота мельницы была более 12 метров, это настоящий тучерез XVII века. В XVIII веке промышленное значение усадьбы Измайлово было забыто, и плотину постепенно размыло.
Электродепо «Измайлово» (Измайловский проспект, дом 45)
24 сентября 1954 года, продлевая Арбатско-Покровскую линию на восток от станции «Измайловская» (ныне — «Партизанская»), открыли временную станцию «Первомайская». Она располагалась в пятом нефе депо «Измайлово» до октября 1961 года. Станцию закрыли в связи с постройкой продолжения ветки до «Щелковской».
Фото с сайта mos.ru
На станции был один вестибюль, сохранившийся до настоящего времени, с выходом к Первомайской и 1-й Парковой улицам. Вход станцию виден за гаражами у детской городской поликлиники № 52. Остатки надписи «Метрополитен имени Л.М. Кагановича. Станция Первомайская» на входных арках можно было разглядеть еще несколько лет назад.
В вестибюле сейчас расположен актовый зал электродепо «Измайлово», а платформа используется как цех планового ремонта. На память о том, что здесь несколько лет проезжали пассажирские поезда, сохранились украшения, радовавшие глаз пассажиров, — кафель и лепнина.