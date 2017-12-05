Где Петр I нашел ботик и что устроили в богадельне: пять историй района Измайлово

Об истории района Измайлово от времен царя Алексея Михайловича до наших дней на примере пяти зданий рассказал москвовед, автор проекта «ПрогулоШная» Олег Василик.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы (Серебряный остров, дом 1, строение 1)

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Измайлове построили в 1671–1679 годах на месте старой деревянной шатровой церкви, остававшейся от поместья Никиты Романова. Работы выполнялись под руководством подмастерья каменных дел Ивана Кузнечика волжскими мастерами братьями Медведевыми.



Фото с сайта mos.ru

Удивительное изразцовое убранство — узор «павлинье око» — сделано легендарным мастером изразцов Степаном Полубесом. Иконостас изготовили в мастерской Симона Федоровича Ушакова.

В ноябре 1837 года император Николай I принял решение о создании на острове крупнейшей военной богадельни. В 1918-м ее закрыли, а в 1924–1926 годах строения переоборудовали в коммунальные квартиры для работников авиационного завода «Салют». В бывшей богадельне жили более 2500 человек. В храме обустроили склад, конструкции иконостаса уничтожили. Уцелели лишь большие иконы — их пустили на полки.

В 1960-е иконы обнаружил краевед Александр Кузнецов. Находку передали в Музей древнерусского искусства. В 1970–1980 годы в соборе был склад НИИ «Информэлектро». Храм вновь стал действующим в 1990-е. В 2001–2002 годы создали новый иконостас, в него возвращено несколько уцелевших икон работы Симона Ушакова.

Мостовая башня на Измайловском острове (городок Баумана, дом 1, строение 4)

Трехъярусная башня, построенная в 1671–1679 годы, служила парадным въездом в усадьбу Измайлово. К ней с юга вел каменный арочный мост через Серебряный пруд. На первом этаже располагались ворота и стрелецкие службы, на третьем — колокольня соседнего Покровского собора. А второй этаж использовался как отапливаемая палата для приемов гостей. Трубы от печей сохранились — их можно увидеть в углах гульбища (крытой галереи) башни.



Фото с сайта mos.ru

С 1696 года в усадьбе жили царица Прасковья Федоровна, вдова царя Ивана V, брата Петра Великого, и три ее дочери — царевны Екатерина, Анна и Прасковья. До 1713 года они жили в Измайлове постоянно, а потом бывали здесь наездами. Став императрицей, Анна Иоанновна избрала Измайлово своей резиденцией. Считается, что в это время на втором этаже Мостовой башни собиралось правительство — сенат.

В 1920-е годы в Мостовую башню также пришли коммунары. Коммуна авиационного завода «Салют» — одна из первых в Москве — заняла весь Измайловский остров, ставший рабочим городком имени Баумана. В бывших палатах поселились строители нового государства. Позже в советское время в башне располагались коммуналки и различные учреждения. Сегодня здесь работает музей «Московский изразец», открытый в башне в 2008 году.

Дом культуры строителей (Измайловская площадь, дом 1)

Более близкий по дате постройки объект — Дом культуры строителей на Измайловской площади. Застройка Измайлова жилыми зданиями по новому архитектурному плану началась сразу после войны под руководством главного архитектора района Георгия Чалтыкьяна. Строился городок нефтяников — он расположился за 13-й Парковой. 12 июня 1951 года на Измайловской площади было открыто построенное по проекту Чалтыкьяна здание клуба кино Министерства нефтяной промышленности. В Дом культуры строителей его переименовали несколько позднее.



Фото с сайта mos.ru

Основным стилем послевоенного Измайлова стал советский неоклассицизм, характерный для сталинской застройки невысоких районов. Здесь до сих пор сохраняются островки застройки 1940-х, например группа домов по четной стороне 6-й Парковой улицы. Это очень «домашний» ансамбль — с арками ворот, вазонами, высокими потолками и лепниной на фасадах. На фасаде самого дома культуры тоже сохранились «украшательства» — барельефы футболиста, теннисистки, танцовщицы и рабочего.

В 1990-х в этом здании находился известный московский рок-куб «Не бей копытом», магазин альпинистского снаряжения и несколько кафе. Сейчас дом культуры снова открыл свои двери для детей — здесь работают кружки и секции.

Просянская плотина (дамба) в Измайловском парке

В Измайловском парке сохранилось несколько уникальных инженерных сооружений времен создания экспериментального хозяйства царя Алексея Михайловича Тишайшего (1629–1676), в том числе Ольняной пруд (сейчас — Олений) и Просянская плотина. Теперь Олешки и дамба ассоциируются у местных жителей с зимними катаниями на санках, но в XVII веке они служили зарождающейся российской промышленности и отечественному флоту.



Фото с сайта mos.ru

Дело в том, что именно в амбаре Ольняного пруда юный Петр Великий нашел ботик, который позже назовут дедушкой русского флота. Отремонтированный корабль было необходимо испытать, а ближайшее большое открытое водное пространство располагалось за Просянской плотиной. Перегораживая речку Серебрянку, плотина образовывала самый широкий и самый протяженный пруд в Измайлове.

Кстати, в том месте, где сейчас Серебрянка протекает через плотину, находилась большая водяная мельница. Ее рисунок сохранился в Российском государственном архиве древних актов: «Чертеж острову, что меж болот, что у ягодника и у Просенские плотины». Судя по чертежу, высота мельницы была более 12 метров, это настоящий тучерез XVII века. В XVIII веке промышленное значение усадьбы Измайлово было забыто, и плотину постепенно размыло.

Электродепо «Измайлово» (Измайловский проспект, дом 45)

24 сентября 1954 года, продлевая Арбатско-Покровскую линию на восток от станции «Измайловская» (ныне — «Партизанская»), открыли временную станцию «Первомайская». Она располагалась в пятом нефе депо «Измайлово» до октября 1961 года. Станцию закрыли в связи с постройкой продолжения ветки до «Щелковской».



Фото с сайта mos.ru

На станции был один вестибюль, сохранившийся до настоящего времени, с выходом к Первомайской и 1-й Парковой улицам. Вход станцию виден за гаражами у детской городской поликлиники № 52. Остатки надписи «Метрополитен имени Л.М. Кагановича. Станция Первомайская» на входных арках можно было разглядеть еще несколько лет назад.

В вестибюле сейчас расположен актовый зал электродепо «Измайлово», а платформа используется как цех планового ремонта. На память о том, что здесь несколько лет проезжали пассажирские поезда, сохранились украшения, радовавшие глаз пассажиров, — кафель и лепнина.