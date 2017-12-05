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Пентагон приступил к разработке генетического оружия

10:07 5.12.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Американские военные инвестировали 100 миллионов долларов в генетическую технологию, которая позволит уничтожать комаров, распространяющих малярию.

Финансирование проекта осуществляется Агентством перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США.

Эксперты Организации Объединенных Наций уже высказали свои опасения по поводу применения данной технологии в качестве оружия, сообщает The Guardian. В частности, высказывается мнение, что гражданские ученые, зависящие от военных, в будущем смогут переориентировать свои проекты в соответствии с узкими целями грантодателей.

По мнению специалистов, новая технология позволит уничтожать не только насекомых, но также и млекопитающих, например, грызунов.

Напомним, ранее Пентагон планировал использовать генетически модифицированные организмы «в качестве разведки следующего поколения». Для этого была запущена программа по созданию растений-датчиков, специфическим образом реагирующих на изменение окружающих условий.

Темы: Военные технологии, Исследования, Министерство обороны США (Пентагон)
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Комментарии читателей
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05.12.2017, 12:13
Гость: ну-ну,

они выделят, на распространение рака ...
сказать, в какой стране?
05.12.2017, 12:10
Гость: гуманисты и есть !

Между прочим, именно в США найдены прорывные технологии по борьбе с некоторыми видами рака. Так что американские затраты в указанном направлении в любом случае не меньше, чем в России.
Программы по борьбе с бедностью в Африке финансирует ООН, чей бюджет в абсолютно превалирующей доле - взносы США. Какие претензии ?
05.12.2017, 11:13
Гость: Ошибочка

Для генетического оружия против комаров им нужны будут генматериалы хохлов, а не россиян.
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