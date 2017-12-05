Пентагон приступил к разработке генетического оружия

Американские военные инвестировали 100 миллионов долларов в генетическую технологию, которая позволит уничтожать комаров, распространяющих малярию.

Финансирование проекта осуществляется Агентством перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США.

Эксперты Организации Объединенных Наций уже высказали свои опасения по поводу применения данной технологии в качестве оружия, сообщает The Guardian. В частности, высказывается мнение, что гражданские ученые, зависящие от военных, в будущем смогут переориентировать свои проекты в соответствии с узкими целями грантодателей.

По мнению специалистов, новая технология позволит уничтожать не только насекомых, но также и млекопитающих, например, грызунов.

Напомним, ранее Пентагон планировал использовать генетически модифицированные организмы «в качестве разведки следующего поколения». Для этого была запущена программа по созданию растений-датчиков, специфическим образом реагирующих на изменение окружающих условий.