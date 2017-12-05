Биткоин назвали главной угрозой производству электричества

Британский портал Power Compare провел достаточно необычный подсчет и пришел к выводу, что при сохранении текущей динамики роста расходов электричества на майнинг биткоинов, к 2020 году все электричество мира будет расходоваться только на майнинг.

Отмечается также, что за последний месяц потребление электроэнергии на добычу криптовалют выросло почти на 30%.

По данным Digiconomist, сейчас на производство криптовалют тратится порядка 31 тераватт-часа в год, что составляет примерно 0,14% всего электропроизводства мира. Такая доля расходов может показаться незначительной, но это уже больше, чем расходы целых стран, например Ирландии или Нигерии.

Портал также отмечает, что совокупная выручка от майнинга биткоина в настоящий момент составляет порядка 7,2 миллиарда долларов в год, а расходы на электричество оцениваются в 1,5 миллиарда долларов в год.