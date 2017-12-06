«Морских змей» стали находить на побережьях Чукотского полуострова

О находках длинных змеевидных объектов на морских побережьях неоднократно сообщали жители сел южной части Чукотского полуострова. «Морских змей» в этом году можно было часто наблюдать после сильных штормов на морских пляжах полуострова.

Об этом сообщается на сайте национального парка «Берингия».

Коричневые «головы» и «тела», показывающиеся из морских волн, привлекали внимание и моряков с грузовых судов, проходящих по северу Берингова моря. По мнению одних, это, скорее всего, организмы животного происхождения: большие черви, или же неизвестные науке морские змеи. Другие считали, что это объекты антропогенного происхождения. Третьи уверяли, что это какие-то «мутанты». А вот о родстве «морских змей» с ламинариями («морской капустой») догадывались немногие.

Нереоцистис Лютке (Nereocystis luetkeana) – это представитель бурых водорослей. В наших морях вид заносный - «американец», который распространен вдоль Тихоокеанского побережья Северной Америки от острова Уналашка до Калифорнии. Эта водоросль имеет ствол длиной до 25 м, который постепенно расширяется кверху. На конце ствола находится пузырь диаметром до 20 см.

На верхней части пузыря расположены несколько коротких двойных веточек, к которым может быть прикреплено до 40 длинных «листьев» - пластин. Длина отдельных пластин достигает 9 м. На пластинах образуются спорангии. Самая узкая нижняя часть ствола прикрепляется к грунту при помощи ризоидов, которые образуют конус диаметром до 30 см.

Несмотря на гигантские размеры, эти водоросли являются однолетними. Они начинают расти еще в феврале – марте, спороносят в ноябре и отрываются от грунта в декабре. Нереоцистис встречается на глубинах до 20 м. Его верхняя часть ствола с пузырем и длинными пластинами плавает у поверхности. Заросли нереоцистиса бывают настолько густыми, что через них невозможно пробраться на лодке.

В декабре, после отрыва водоросли от грунта, нереоцистис отправляется в путешествие по Тихому океану. Стволы с пузырем часто выбрасывает на Алеутских и Командорских островах. Реже нереоцистис добирается до южных Курильских островов и северной части Берингова моря.

Несмотря на то, что водоросль совсем «чужая» для нас, с Чукотским полуостровом у нее все же есть «родственные связи». Оказывается, видовое название «Лютке» водоросль получила в честь командира шлюпа «Сенявин» Фёдора Петровича Литке (Friedrich Benjamin von Lütke).

Часть пути этого известного кругосветного путешественника проходила вдоль побережья Чукотского полуострова. Об этой известной экспедиции (1826 -1828 гг.) и по сей день напоминают географические названия Чукотского полуострова: пролив Сенявина, бухта Аболешева, мыс Мертенса. Кстати, автором названия водоросли является один участников той самой кругосветки – известный ботаник Карл Мертенс.