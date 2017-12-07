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На краю Вселенной нашли загадочный объект

16:47 7.12.2017

Масса обнаруженной черной дыры равна 800 миллионам Солнц


Изображение с сайта nasa.gov

Международная группа ученых из США и Германии обнаружила сверхмассивную черную дыру, находящуюся на расстоянии 13 миллиардов световых лет от Земли. Она образовалась спустя примерно 690 миллионов лет после Большого взрыва, во время эпохи реионизации, когда появлялись квазары и первые звезды.

Такой крупный объект, характерный для современной Вселенной, не является типичным для ранних времен, когда массивные тела только начинали формироваться. Статья астрономов опубликована в журнале Science.

Масса обнаруженной черной дыры равна 800 миллионам Солнц. Она находится в составе квазара (активного ядра первичных галактик) J1342 + 0928, который был обнаружен во время анализа данных DECam Legacy Survey, полученных Межамериканской обсерваторией Серро-Тололо в Чили.

Поскольку свет от древних объектов смещается в инфракрасную область спектра, ученые также воспользовались данными инфракрасного космического телескопа Wide-Field Infrared Survey Explorer и Инфракрасного телескопа Великобритании.

Ученые полагают, что формирование столь массивного объекта стало возможным из-за того, что он располагался в более плотном регионе Вселенной.

Черная дыра быстро увеличивалась в размере, поглощая вещество вокруг себя, однако позднее ее рост замедлился. Она превратилась в типичную сверхмассивную черную дыру, которая располагается в центре эллиптической галактики.

Темы: Космические исследования и открытия, Научные исследования и открытия в мире
Источник: «Лента.ру»
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.12.2017, 21:27
Гость: кость

Как то все тупо. Очевидно чем больше звезд поглотила дыра, тем больше ее масс. А чем больше масса дыры тем больше время существования галактики. Значит квазар это поздняя стадия эволюции галактики. А как же большой взрыв? Да легко мы придумаем какой нибудь замысловатый бред, чтобы не обидеть уважаемый бомонд, ну и не нарушить процесс финансирования.
07.12.2017, 18:31
Гость: Николя

Как бы обнаружили как бы дыру...
И что?
В чем прогресс?
07.12.2017, 17:13
Гость: Длинный нос

Так ведь эту дыру уже обнаружили 13 миллиардов лет назад, и опубликовали в журнале Популярная механика.
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