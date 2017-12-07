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В России появится обязательная регистрация смарт-гаджетов

11:19 7.12.2017
Изображение с сайта des-madrid.com
Изображение с сайта des-madrid.com
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К сентябрю 2019 года в России должна появиться законодательная база для ​«идентификации пользовательского интернета вещей».

Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект плана мероприятий программы «Цифровая экономика» по направлению «Информационная безопасность» на 2018-2020 годы.

Три члена рабочей группы подтвердили РБК актуальность этой версии плана, но документ будет дорабатываться, а его финальная версия должна быть одобрена правительственной комиссией до конца года.

Интернет вещей - это концепция, построенная на принципе подключения к интернету и взаимодействия между собой и внешним миром практически без участия человека окружающих предметов (например, автомобиля, холодильника, зубной щетки, лампочки освещения и пр.).

Как пояснил РБК один из членов рабочей группы, речь идет не об идентификации пользователей, у которых есть устройства IoT, а о присвоении уникальных идентификаторов самим устройствам, что необходимо для стабильности работы Сети.

Из плана мероприятий следует, что к сентябрю 2019 года помимо идентификации интернета вещей в законодательстве должны установить требование «по идентификации пользователей коммуникационных и иных сервисов участников информационного взаимодействия».  

Темы: Высокие технологии в России
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Комментарии читателей
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07.12.2017, 15:31
Гость: Есть ньюансы

Некоторые сетевые карты позволяют заменят MAC-адрес
07.12.2017, 13:55
Гость: Это очень важный и нужный шаг для защиты общества от педофил

Это очень важный и нужный шаг для защиты общества от педофилов. Каждый интернет пользователь должен быть зарегистрирован индивидуальным номером ФСИН и в случае нарушения мгновенно прислекаться к ответственности минуя суд.
07.12.2017, 13:36
Гость: оля

им похрен на правила построения сети, у них идея фикс - под тотальную слежку должны попасть все без исключения. ну заодно можно неплохо обобрать людей, введя обязательную регистрацию с ежегодной перерегистрацией ( которые естественно будут не бесплатны).
А "стабильность работы Сети" их волнует в последнюю очередь.
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