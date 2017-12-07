В России появится обязательная регистрация смарт-гаджетов

К сентябрю 2019 года в России должна появиться законодательная база для ​«идентификации пользовательского интернета вещей».

Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект плана мероприятий программы «Цифровая экономика» по направлению «Информационная безопасность» на 2018-2020 годы.

Три члена рабочей группы подтвердили РБК актуальность этой версии плана, но документ будет дорабатываться, а его финальная версия должна быть одобрена правительственной комиссией до конца года.

Интернет вещей - это концепция, построенная на принципе подключения к интернету и взаимодействия между собой и внешним миром практически без участия человека окружающих предметов (например, автомобиля, холодильника, зубной щетки, лампочки освещения и пр.).

Как пояснил РБК один из членов рабочей группы, речь идет не об идентификации пользователей, у которых есть устройства IoT, а о присвоении уникальных идентификаторов самим устройствам, что необходимо для стабильности работы Сети.

Из плана мероприятий следует, что к сентябрю 2019 года помимо идентификации интернета вещей в законодательстве должны установить требование «по идентификации пользователей коммуникационных и иных сервисов участников информационного взаимодействия».