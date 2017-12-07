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На пост президента России выдвинули искусственный интеллект

14:01 7.12.2017
Изображение с сайта alice.yandex.ru
Изображение с сайта alice.yandex.ru
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Виртуальный помощник Алиса, разработанный компанией «Яндекс», выдвигается на пост президента Российской Федерации.

Об этом «Ленте.ру» сообщили в штабе.

В предвыборном штабе Алисы объяснили, что помощник намерена сформировать «политическую систему будущего, построенную исключительно на рациональных решениях, которые принимаются на основе четких алгоритмов».

Алиса позиционируется как «президент, который знает тебя лично», поскольку диалог с ней может построить каждый россиянин. Также создатели штаба заявляют, что в него входят предприниматели, бизнесмены, маркетологи и представители творческих профессий, но имена конкретных личностей не уточняются.

За выдвижение Алисы уже собрано почти 32 тысячи голосов. Основатель предвыборного штаба виртуального кандидата Роман Зарипов отметил, что искусственный интеллект лишен слабых сторон, присущих человеку с его инстинктами и эмоциями.

«Он руководствуется логикой, смотрит на вещи объективно и не стареет», — добавил он.

В пресс-службе «Яндекса» пояснили, что инициатива — «еще один пример народного творчества», и компания узнала о ней уже после появления информации в публичном пространстве.

Выборы главы государства состоятся 18 марта, избирательная кампания должна стартовать в декабре. По закону, избранный президент будет занимать эту должность шесть лет.

Темы: Президентские выборы в России, Президентские выборы в России, Яндекс
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Комментарии читателей
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07.12.2017, 19:33
Гость: если бы ,да кабы ,да во вту росли грибы

Если бы это было возможно, страны бы уже давно не было.//////
Поэтому ей управляют как курятником.Взорвут пару домов,всялят страх и дальше правят.А чтоб ещё и прославить своё иррациональное управление на весь мир, власть использует, как презервативы олимпийцев,накачивая их мельдонием.Когда спортсмен становится калекой, он этой вшивой власти становится не интересен,впрочем как и ветераны войны.Поднесёт та власть портретик непонятный с народом в одной колонне и дальше будет будет наплевательски относится к ветеранам,так к той бабушке, у которой стена дома обрушилась на авто.
07.12.2017, 19:25
Гость: "Умом Россию не понять,

в Россию можно только верить"? Так?
07.12.2017, 18:51
Гость: для непонятно

При чем при чем что б американцы те кто создал искусственный интеллект нами управляли.
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