Животные показали древнему человеку пути миграции в предтече Шелкового пути

Команда Центра «Новая Археология» НГУ и Института археологии и этнографии СО РАН совместно с коллегами из Американского университета Центральной Азии, Кыргызского национального университета и Университета Торонто обнаружили в Алайской долине уникальную пещеру.

Этим летом археологи проводили исследование киргизских археологических стоянок пещеры Сельунгур и обиширских памятников. На юго-востоке от них расположена Алайская долина, пройдя по которой на восток, можно попасть в Кашгар — огромный торговый хаб на территории современного Китая и ключевой пункт на Великом шелковом пути.

Часть торгового пути, ведущая из Кашгара на запад, как раз проходила через Алайскую долину и территорию, где в настоящее время изучаются стоянки Сельунгур и Обишир. Недавние археологические исследования показали, что маршруты Шелкового пути были сформированы в результате сезонных движений кочевых народов, заселявших регион еще во время бронзового и раннего железного веков. Однако данных о первопричинах его формирования недостаточно, чтобы восстановить ход истории.

Алайская долина до настоящего момента детально никем не исследовалась. Вплоть до этого года на археологическую карту региона был нанесен лишь один памятник эпохи каменного века, обнаруженный еще советскими археологами в 1975 году.

Однако летом 2017 года ученые решили попытать удачу и за три дня, проведенные в долине, обнаружили 15 археологических памятников. Среди них — стоянки и мастерские каменного века, поселения и могильники бронзового и железного веков, петроглифы и, что важнее всего, пещера. Ее уникальность заключается в том, что это первый многослойный памятник в регионе: здесь содержатся культурные останки от современности вплоть до каменного века.

«Обнаружить такую пещеру на территории Алайской долины — это большая неожиданность. Мне очень интересно, что мы найдем в ходе ее исследования, потому что сейчас мы ничего не знаем о том, как и когда происходило освоение этого региона. Больше всего меня интересует вопрос одомашнивания животных. Скорее всего, освоение территории Центральной Азии в эпоху позднего каменного века и доместикация — связанные понятия.

Мы стали сравнивать материалы памятников Ферганской долины (2 000 м над у.м.) и памятников Памира (4 000 м над у.м.), относящиеся к периоду 11–8 тыс. л.н. Оказалось, что между ними есть очевидное сходство: данные индустрии выглядят как сестры-близнецы. А Алайская долина как раз расположена между двумя этими регионами, и, согласно нашей гипотезе, пути миграции древнего человека проходили именно через нее.

Вероятно, двигаясь по предтече Шелкового пути вместе с животными, человек уходил выше в горы на лето и спускался обратно на зимний период. Более того, думаю, именно животные показали людям этот маршрут, мигрируя в поисках пищи. Конечно, пока это только гипотеза, но полученные в результате разведки данные позволяют надеяться, что в следующем году мы найдем доказательства нашим идеям. Мы продолжим исследование пещеры, найденной в Алайской долине, и надеемся дать ответ на ключевые вопросы истории обитателей Центральной Азии», - рассказывает Уилльям Тэйлор.