Apple купила сервис распознавания песен Shazam

Компания Apple купила сервис распознавания песен, телешоу и клипов Shazam.

Об этом сообщает The Verge со ссылкой на сообщение компании.

По информации The Verge, сделка оценена «далеко от одного миллиарда долларов» - именно столько компания стоила на пике, но слабая бизнес-модель и невысокая выручка обесценили компанию.

Газета The Independent со ссылкой на источники сообщает, что сделка оценивается в 400 миллионов долларов.

Ожидается, что сервис Shazam будет полезен компании, особенно в плане интеграции с Apple Music.

Напомним, впервые о данной сделке стало известно 9 декабря. Ранее Shazam планировала приобрести компания Snap (владелец мессенджера Snapchat), но «яблочная» компания сделала более выгодное предложение.