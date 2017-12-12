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Apple купила сервис распознавания песен Shazam

10:03 12.12.2017
Фото: Shazam
Фото: Shazam
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Компания Apple купила сервис распознавания песен, телешоу и клипов Shazam.

Об этом сообщает The Verge со ссылкой на сообщение компании.

По информации The Verge, сделка оценена «далеко от одного миллиарда долларов» - именно столько компания стоила на пике, но слабая бизнес-модель и невысокая выручка обесценили компанию.

Газета The Independent со ссылкой на источники сообщает, что сделка оценивается в 400 миллионов долларов.

Ожидается, что сервис Shazam будет полезен компании, особенно в плане интеграции с Apple Music.

Напомним, впервые о данной сделке стало известно 9 декабря. Ранее Shazam планировала приобрести компания Snap (владелец мессенджера Snapchat), но «яблочная» компания сделала более выгодное предложение.

Темы: Apple, Новости IT компаний
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