Генпрокуратура добилась блокировки сайтов «нежелательных организаций»

Генпрокуратура России направила в Роскомнадзор требования об ограничении доступа к интернет-ресурсам, распространяющим информационные материалы иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны.

В связи с внесением изменений в статью 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», предусматривающих меры по внесудебному ограничению доступа к информационным материалам иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, в Генеральной прокуратуре РФ проведен мониторинг сети «Интернет», сообщается в Telegram-канале ведомства.

В ходе этой работы установлены информационные ресурсы 11 «нежелательных организаций», включенных в список Минюста России. ГП РФ направила в Роскомнадзор требования об ограничении доступа к интернет-сайтам, распространяющим информационные материалы иностранных неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории России.