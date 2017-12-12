Трамп подписал указ о возвращении американцев на Луну

Президент США Дональд Трамп подписал директиву о политике в сфере космоса. Документ предусматривает возвращение к исследовательской программе на Луне и разработку программы по отправке человека на Марс, сообщается на сайте Национального аэрокосмического агентства NASA.

Согласно директиве NASA должно возглавить инновационную и устойчивую программу исследований с коммерческими международными партнерами, чтобы обеспечить человеческую экспансию через Солнечную систему и «вернуть на Землю новые знания и возможности».

По словам Трампа, документ знаменует собой важный шаг по возвращению американских астронавтов на Луну впервые с 1972 года. «На этот раз мы не только поставим наш флаг и оставим наши следы — мы создадим основу для возможной миссии на Марс и, возможно, когда-нибудь, ко многим другим мирам», - прокомментировал он, добавив, что программа означает также новые рабочие места для американцев.

Отмечается, что на церемонию подписания директивы в Белый дом доставили камень с поверхности Луны в качестве напоминания об успехах США. Образец был взят миссией «Апполона-17» - шестой и последней высадкой людей на Луну, которая состоялась 11 декабря 1972 года. Тогда астронавты провели на поверхности Луны около 3 суток, из которых 22 часа — вне корабля.