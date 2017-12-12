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Трамп подписал указ о возвращении американцев на Луну

08:51 12.12.2017
Дональд Трамп. Фото с сайта nasa.gov
Дональд Трамп. Фото с сайта nasa.gov
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Президент США Дональд Трамп подписал директиву о политике в сфере космоса. Документ предусматривает возвращение к исследовательской программе на Луне и разработку программы по отправке человека на Марс, сообщается на сайте Национального аэрокосмического агентства NASA.

Согласно директиве NASA должно возглавить инновационную и устойчивую программу исследований с коммерческими международными партнерами, чтобы обеспечить человеческую экспансию через Солнечную систему и «вернуть на Землю новые знания и возможности».

По словам Трампа, документ знаменует собой важный шаг по возвращению американских астронавтов на Луну впервые с 1972 года. «На этот раз мы не только поставим наш флаг и оставим наши следы — мы создадим основу для возможной миссии на Марс и, возможно, когда-нибудь, ко многим другим мирам», - прокомментировал он, добавив, что программа означает также новые рабочие места для американцев.

Отмечается, что на церемонию подписания директивы в Белый дом доставили камень с поверхности Луны в качестве напоминания об успехах США. Образец был взят миссией «Апполона-17» - шестой и последней высадкой людей на Луну, которая состоялась 11 декабря 1972 года. Тогда астронавты провели на поверхности Луны около 3 суток, из которых 22 часа — вне корабля. 

Темы: Дональд Трамп, США, Космические исследования и открытия, Космонавтика в мире, NASA
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Комментарии читателей
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12.12.2017, 14:32
Гость: Бтр

Теперь понятно, откуда они появились.
12.12.2017, 14:24
Гость: ник

Янки в космосе? жди резерваций для космических индейцев. И вообще какого мы космонавтику не развиваем с распадом СССР теперь ведь эффективные менеджеры управляют???!!
12.12.2017, 14:20
Гость: Валентин

Читал рассказ про мужика, который трижды женился. Первая была хороша, но когда он пожил с ней, то обнаружил множество присущих ей недостатков. А тут подвернулась идеальная. По её виду даже предположить не возможно было, что ей присущи какие-то недостатки. Но прожив с ней немного, мужик нарыл столько в ней недостатко, что не опомнился, как уже женился на третьей - без недостатков. И снова он нарыл уже в третьей кучу недостатков.
Вот он сидит с дружбанами за бутылкой и вдруг его осеняет мысль: а ведь первая была лучше всех.
Ах, ВЕ-4. Какое достоинство? На Луне метан есть. Прилетаешь на Луну и закачиваешь в баки метан. А там и жидкий кислород. И летишь дальше.
А на земле метановый ВЕ-4... Он не конкурентоспособен ни с ЖРД на топливе ЖК+керосин, ни... Метан - это криогенный керосин, со всеми конструктивными недостатками ЖРД на топливе ЖК+ЖВ, но со значением удельного импульса тяги на 90с меньше, чем на топливе ЖК+ЖВ. Но больше на 10с (оптимистичная оценка), чем у ЖРД на топливе ЖК+керосин.
Ну, если ЖВ при утечках всплывает вверх, не накапливаясь в рабочей зоне, то метан в зависимости от внешних условий стелется по земле, приподнимается над землёй, но вверх не всплывает как водород.
Что-то на этой неделе не было сообщения о взрыве дома по причине утечки бытового газа...
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