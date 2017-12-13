«Ростелеком» выделил 260,4 млн руб. на развитие поисковика «Спутник»

Как следует из материалов на сайте госзакупок, «Ростелеком» потратит на развитие поисковика и одноименного браузера 260,4 млн руб.

Единственным исполнителем контракта указано ООО «Поисковый портал «Спутник».

В настоящее время «Ростелеком» намерен повысить качество поиска, например, путем вычленения ключевых слов в «многословных запросах». Поисковик также должен будет научиться анализировать поток запросов пользователей на портале.

Что касается браузера, то он должен предоставить корпоративным пользователям возможность контроля над операциями пользователей. При этом подрядчик должен обеспечить возможности скрытой установки и удаления браузера.

Напомним, идея государственного поисковика появилась в 2008 году, а «Ростелеком» запустил поисковик и одноименный браузер «Спутник» в 2014 году.

За прошедшее время он не получил широкой популярности (по данным LiveInternet, sputnik.ru не имеет даже 1 процента поискового рынка рунета).

В мае текущего года несколько собеседников, близких к оператору, рассказывали «Ведомостям», что проект должен быть либо закрыт, либо переориентирован, однако «Ростелеком» решил дать ему еще один шанс.