В Антарктике обнаружены «инопланетные» микроорганизмы

Группа ученых из Австралии и Новой Зеландии обнаружила два новых типа бактерий, которые, как считалось ранее, не способны существовать на Земле.

Организмы получили названия WPS-2 и AD3. По словам специалистов, для поддержания обмена веществ им достаточно только атмосферы, из которой они получают водород, углекислый газ и окись углерода, сообщается в статье журнала Nature.

Бактерии были найдены в двух полярных пустынях, находящихся в Восточной Антарктике. В указанных районах были обнаружены следы нескольких микроорганизмов. Ученым удалось восстановить геномы 23 из них, в том числе WPS-2 и AD3.

По словам авторов исследования, данные организмы указывают на то, что атмосферные источники энергии могут быть альтернативной основой функционирования экосистем, поддерживаемых солнечными или геологическими источниками энергии.