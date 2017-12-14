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В Антарктике обнаружены «инопланетные» микроорганизмы

11:06 14.12.2017
Фото с сайта nasa.gov
Фото с сайта nasa.gov
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Группа ученых из Австралии и Новой Зеландии обнаружила два новых типа бактерий, которые, как считалось ранее, не способны существовать на Земле.

Организмы получили названия WPS-2 и AD3. По словам специалистов, для поддержания обмена веществ им достаточно только атмосферы, из которой они получают водород, углекислый газ и окись углерода, сообщается в статье журнала Nature.

Бактерии были найдены в двух полярных пустынях, находящихся в Восточной Антарктике. В указанных районах были обнаружены следы нескольких микроорганизмов. Ученым удалось восстановить геномы 23 из них, в том числе WPS-2 и AD3.

По словам авторов исследования, данные организмы указывают на то, что атмосферные источники энергии могут быть альтернативной основой функционирования экосистем, поддерживаемых солнечными или геологическими источниками энергии.

Темы: Исследования, Научные исследования и открытия в мире
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