Японские ученые создали самовосстанавливающееся стекло

Группе исследователей Токийского университета удалось создать самовосстанавливающееся стекло.

Изначально работа велась над новым адгезионным средством с применением мягкого вещества, похожего резину - политиомочевины, сообщает РИА Новости со ссылкой на японский телеканал NHK.

В ходе экспериментов вещество затвердело и стало гладким на ощупь, а после деформации вернулось в первоначальную форму. Из этого материала специалисты и решили сделать стекло.

В результате, если такое стекло сломать пополам, а потом соединить половинки и надавить на них, то через 10 секунд оно восстановится. Если же давление сохранять несколько часов, то стекло также вернет и свою прежнюю прочность.

Ученые отмечают, что политиомочевина легко восстанавливается после деформации при высоких температурах в «мягком виде», но получить такой результат в ее твердом состоянии удается в редких случаях.