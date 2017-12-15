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Японские ученые создали самовосстанавливающееся стекло

10:37 15.12.2017
Стоп-кадр из видео NHK
Стоп-кадр из видео NHK
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Группе исследователей Токийского университета удалось создать самовосстанавливающееся стекло.

Изначально работа велась над новым адгезионным средством с применением мягкого вещества, похожего резину - политиомочевины, сообщает РИА Новости со ссылкой на японский телеканал NHK.

В ходе экспериментов вещество затвердело и стало гладким на ощупь, а после деформации вернулось в первоначальную форму. Из этого материала специалисты и решили сделать стекло.

В результате, если такое стекло сломать пополам, а потом соединить половинки и надавить на них, то через 10 секунд оно восстановится. Если же давление сохранять несколько часов, то стекло также вернет и свою прежнюю прочность.

Ученые отмечают, что политиомочевина легко восстанавливается после деформации при высоких температурах в «мягком виде», но получить такой результат в ее твердом состоянии удается в редких случаях. 

Темы: Исследования, Научные исследования и открытия в мире
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Комментарии читателей
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15.12.2017, 11:22
Гость: оооо

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