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Ученые нашли в растениях источник бессмертия

11:55 19.12.2017
Arabidopsis thaliana. Фото с сайта wikimedia.org
Arabidopsis thaliana. Фото с сайта wikimedia.org
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Исследователи из Научно-исследовательского центра Джона Иннеса обнаружили механизм, который позволяет зародышевым клеткам в цветковых растениях оставаться бессмертными.

Зародышевые клетки передают свой генетический материал следующим поколениям, при этом они не ограничены пределом Хейфлика, который показывает, сколько раз может делиться соматическая клетка, после чего она умирает. Зародышевые клетки дают начало гаметам, которые, в свою очередь, обеспечивают появление зародыша.

Эмбриональные клетки делятся и дифференцируются, формируя ткани и органы растений, а также новые зародышевые клетки, сообщает «Лента.ру».

Считалось, что клетки растений каждый раз перепрограммируются с помощью эпигенетических факторов — молекул, которые изменяют активность генов, не внося в ДНК мутации. Однако доказательств, что этот процесс действительно происходит, не было.

Исследователи показали, что в зародышевых клетках растения Arabidopsis thaliana происходит метилирование, при котором происходит присоединение метильной группы к цитозину в составе CpG-динуклеотида — участка ДНК, состоящего из цитозина и гуанина.

При этом перепрограммирование в каждом поколении протекает заново, хотя известно, что у растений эпигенетические настройки могут сохраняться у потомства. По словам ученых, обновление системы регуляции генов является важным условием для стабильного функционирования зародышевых клеток.

Темы: Исследования, Научные исследования и открытия в мире
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Комментарии читателей
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19.12.2017, 15:26
Гость: ник

понятно: эволюционируем в растения.
19.12.2017, 15:05
Гость: Юляша

на кого рассчитана эта галиматья ?зачем по-русски это тиражировать ???
19.12.2017, 14:50
Гость: 1

Зоя, ты о чём говоришь? Какая такая душа, что это, где это, покажи.
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