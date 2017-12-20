iPhone X провалил проверку Роскачества на прочность

Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT) провело экспертизу iPhone X



Фото с сайта apple.com

По результатам исследования смартфон iPhone X получил меньше баллов в итоговой оценке, чем другие флагманы этого года, и даже проиграл смартфонам, вышедшим несколькими годами ранее.

Новый смартфон Apple прошел испытания по 274 параметрам, включая тесты основной и фронтальной камер, тесты на прочность и водонепроницаемость, скорость зарядки и разрядки аккумулятора и другие.

Высший балл по шкале от 0,5 до 5,5 показали 72 параметра смартфона. Это фронтальная камера, возможности беспроводной зарядки, дисплей (в том числе его контрастность и яркость), возможности основной камеры и ее настройка, общие понятность и простота использования.

Хорошие результаты – параметры, получившие 4 балла и выше, – показали водонепроницаемость, сенсорный экран, качество видеосъемки, определение геопозиции, автофокус камеры, качество связи в High Definition, звук в наушниках и запись звука, а также сборка устройства и устойчивость к царапинам.

Смартфон Apple фактически провалил проверку на прочность, или так называемый барабанный тест, когда телефон помещают во вращающуюся трубу и в режиме звонка роняют с высоты 80 сантиметров несколько десятков раз подряд. iPhone X заработал по этому параметру всего 2,9 балла, став шестым снизу среди 310 моделей, испытанных Роскачеством.

Однозначно, этот телефон не стоит ронять: после 50 поворотов трубы у iPhone X сломался экран – на нем появились зеленые полосы, а после 100 поворотов – разбилась задняя панель, а дисплей совсем перестал работать.

Батарея iPhone X тоже не показала хороших результатов. Ее емкость, по сравнению с другими устройствами рейтинга Роскачества, оказалась ниже, чем у большинства других смартфонов: устройство заняло 180-ю строчку общего рейтинга. Полная зарядка занимает крайне много времени – 3 часа. Быстрая зарядка (в течение 15 минут) не сильно продлевает жизнь устройства до выключения, добавляя всего 9 % заряда батареи.