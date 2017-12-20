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В США сняли запрет на исследования с особо опасными вирусами

12:00 20.12.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Правительство США сняло мораторий на финансирование исследований с использованием особо опасных инфекционных агентов, сообщает Science Alert.

Речь, в первую очередь, идет об исследованиях, которые могут усиливать функции вирусов и тем самым создать более патогенные штаммы. В основном в такого рода исследованиях использовались вирусы гриппа, ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и тяжелого острого респираторного синдрома (SARS). Считается, что данные исследования позволят разработать более эффективные способы борьбы с этими инфекциями.

«Эти исследования важны, чтобы помочь нам идентифицировать, понимать и развивать стратегии и эффективные меры профилактики против быстро эволюционирующих болезнетворных организмов, представляющих угрозу для здоровья общества», - отмечают ученые.

Однако остается опасность, что возобновление финансирования такого рода исследований повышает риск того, что неизвестные патогенные инфекционные агенты выйдут за пределы лабораторий. Для этого были выдвинуты ряд условий, которые должны выполнить исследовательские центры для получения соответствующих грантов. В частности, они должны доказать, что у сотрудников есть возможность проводить изучение патогенов в безопасных условиях и план действий на случай критической ситуации.

Запрет на финансирование исследований с использованием особо опасных инфекционных агентов был введен в 2014 году после нескольких случаев, связанных с ненадлежащим обращением с потенциально опасными болезнетворными организмами в правительственных лабораториях. Так, несколько десятков ученых из лабораторий Центров по контролю и профилактике заболеваний США оказались под угрозой заражения бактериями сибирской язвы, так как не были выполнены процедуры по инактивации патогена и живые бактерии попали в лабораторию, где велась работа с мертвыми возбудителями.

Темы: Исследования, Научные исследования и открытия в мире, Борьба с эпидемиями и инфекциями в мире
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Комментарии читателей
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20.12.2017, 15:03
Гость: Иван

США давно покинула элементарная честь, элементарная человечность, а сейчас их уже начал покидать здравый смысл. Они превращаются на глазах всего мира в какую-то огромную, очень опасную, непредсказуемую, зловещую черную дыру на планете Земля. Что-то вроде приисподни кишащей бесами и их господами- золотыми тельцами-дьяволами.
20.12.2017, 14:04
Гость: Александр

наши правители могут перед смертью уже не успеть жмакнуть на ядреную кнопку
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