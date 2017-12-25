Эдвард Сноуден представил приложение Haven для слежки

Эдвард Сноуден, бывший сотрудник американских спецслужб, представил приложение, которое предназначено для осуществления скрытого слежения при помощи смартфона (его камеры и микрофона).

Приложение получило название Haven. Оно предназначено для устройств, работающих под управлением системы Android, сообщает Associated Press.

Предполагается, что данное ПО будет востребовано среди правозащитников и других категорий людей в группе риска.

В своей работе Haven использует сенсоры устройства и фиксирует изменения в помещении, в котором оно находится. Разумеется, программа не предназначена для физической защиты, но с ее помощью можно будет знать, что злоумышленник проникал в комнату.

Напомним, в сентябре 2016 года Сноуден призвал «удалить и не использовать» новый мессенджер от Google Allo. По словам бывшего сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности США, данное приложение записывает все отправленные сообщения и по запросу правоохранительных органов предоставляет им пользовательские данные.