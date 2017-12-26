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Беспилотники «Калашникова» будут патрулировать трубопроводы «Газпрома»

17:15 26.12.2017
ZALA 421-16Е2. Фото с сайта kalashnikov.com
ZALA 421-16Е2. Фото с сайта kalashnikov.com
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ООО «ЦСТ» (работает под брендом Zala Aero, входит в концерн «Калашников») стало победителем тендера «Газпрома» на выполнение полетов на беспилотных летательных аппаратах для воздушного патрулирования трубопроводов.

Общая сумма тендеров, выигранных предприятием Концерна, составила 785 млн рублей.

Дроны производства «Калашникова» в течение 2018-2020 годов будут контролировать магистрали «Газпрома» в Махачкале, Ставрополе, Саратове, Краснодаре, Волгограде, Сургуте, Казани, Уфе, Самаре, Екатеринбурге, Томске и Чайковском.

Напомним, концерн «Калашников» приобрел контрольный пакет акций компании ZALA Aero в феврале 2015 года. ZALA AERO GROUP – ведущий отечественный производитель беспилотной авиационной техники. С 2004 года компания разрабатывает и серийно производит целый ряд беспилотных воздушных судов, уникальных целевых нагрузок и других технических средств, обеспечивающих их применение.

Компания занимается разработкой беспилотников самолетного (Zala 421-08M, Zala 421-16EM, ZALA 421-16E, ZALA 421-16Е2, ZALA 421-16Е5) и вертолетного (Zala 421-21, Zala 421-22) типа, которые используются для воздушного наблюдения при неблагоприятных внешних условиях в любое время суток с передачей видеоизображения в режиме реального времени.

Беспилотники, в зависимости от модели, способны поддерживать видеосвязь на расстоянии 15-150 км и проводить в полете от 1,5 до 8 ч. БЛА могут оснащаться навигационной системой с инерциальной коррекцией (GPS/ГЛОНАСС), встроенной цифровой системой телеметрии, навигационными огнями, модулем удержания и активного сопровождения цели, цифровым встроенным фотоаппаратом, радиодальномером, системой самодиагностики и разнообразными датчиками: влажности, температуры, тока и т.д.

Темы: Технологии и решения
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Комментарии читателей
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26.12.2017, 20:16
Гость: ник

От кого охранять то? от народа или диверсантов в мирное время при отсутствии внертного противника???!!
26.12.2017, 17:48
Гость: Skeptik

А что, есть от кого оранять?
Это самое слабое место Кремля
26.12.2017, 17:34
Гость: ни колай

и корабли калашикова будут бороздить просторы мирового океана..., но есть сомнения, ген. директор Криворучко, а ведь как корабль назовешь так корабль и поплывет
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