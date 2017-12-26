]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

В Сирии испытали накрывающую залпом сто футбольных полей РСЗО

14:53 26.12.2017
Фото с сайта mz.perm.ru
Фото с сайта mz.perm.ru
Материалы по теме:

В этом году в Сирии была применена в бою новейшая российская реактивная система залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С».

Как пишет военный блог bmpd, выходящий под эгидой Центра анализа стратегий и технологий, об этом 25 декабря сообщил гендиректор «Научно-производственного объединения «СПЛАВ» Владимир Лепин.

Государственные испытания РСЗО нового поколения завершены с положительным результатом, сообщает ресурс «Ракетная техника» со ссылкой на газету предприятия. Портал также приводит слова Лепина: «[Система] уже сегодня задала новый вектор в развитии систем залпового огня не только у нас в стране, но и в целом мире».

В официальном издании «НПО «СПЛАВ» отмечается, что из «Торнадо-С» можно вести стрельбу на большую дальность, чем из РСЗО «Смерч» калибра 300 миллиметров. По данным газеты, одним залпом (не уточняется, залпом одной боевой машины, батареи или дивизиона) можно накрывать площадь, которую занимают сто футбольных полей.

По словам Лепина, «Торнадо-С» полностью автономна и обеспечивает работу расчета без необходимости выхода из кабины. На огневой позиции боевая машина находится несколько минут, а после выполнения задачи, не дожидаясь попадания снарядов по цели, она может менять место дислокации.

Первая партия «Торнадо-С» была отправлена «Мотовилихинскими заводами» в войска в августе этого года. Планируется, что новейшие РСЗО до 2020 года заменят в строю системы «Смерч».

В феврале 2017-го министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия во время операции в Сирии испытала 162 образца нового и модернизированного оружия. 10 из них, по его словам, не подтвердили свои характеристики и оказались опасны для самих операторов.

Темы: Военные технологии
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.12.2017, 20:41
Гость: Иван

Каким образом, при дальности джавелина 2,5 км и до 40 км у РСЗО. Вот ведь носятся с этим джавелином, как дурак с махоркой.
26.12.2017, 19:47
Гость: Та

Для Джевелинов ваши рсзо-самая та мишень.
26.12.2017, 19:38
Гость: ВВВ

А почему не в твоём городе? Потом, расскажешь!
Все комментарии (39)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.