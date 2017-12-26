В Сирии испытали накрывающую залпом сто футбольных полей РСЗО

В этом году в Сирии была применена в бою новейшая российская реактивная система залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С».

Как пишет военный блог bmpd, выходящий под эгидой Центра анализа стратегий и технологий, об этом 25 декабря сообщил гендиректор «Научно-производственного объединения «СПЛАВ» Владимир Лепин.

Государственные испытания РСЗО нового поколения завершены с положительным результатом, сообщает ресурс «Ракетная техника» со ссылкой на газету предприятия. Портал также приводит слова Лепина: «[Система] уже сегодня задала новый вектор в развитии систем залпового огня не только у нас в стране, но и в целом мире».

В официальном издании «НПО «СПЛАВ» отмечается, что из «Торнадо-С» можно вести стрельбу на большую дальность, чем из РСЗО «Смерч» калибра 300 миллиметров. По данным газеты, одним залпом (не уточняется, залпом одной боевой машины, батареи или дивизиона) можно накрывать площадь, которую занимают сто футбольных полей.

По словам Лепина, «Торнадо-С» полностью автономна и обеспечивает работу расчета без необходимости выхода из кабины. На огневой позиции боевая машина находится несколько минут, а после выполнения задачи, не дожидаясь попадания снарядов по цели, она может менять место дислокации.

Первая партия «Торнадо-С» была отправлена «Мотовилихинскими заводами» в войска в августе этого года. Планируется, что новейшие РСЗО до 2020 года заменят в строю системы «Смерч».

В феврале 2017-го министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия во время операции в Сирии испытала 162 образца нового и модернизированного оружия. 10 из них, по его словам, не подтвердили свои характеристики и оказались опасны для самих операторов.