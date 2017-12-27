Британцы разработали самый маленький в мире мобильник

На площадке Kickstarter начался сбор средств на создание самого маленького телефона в мире.

Устройство получило название Zanco tiny t1. Его вес составляет всего 13 граммов, высота - порядка 4,7 сантиметра, а ширина - 2,1 сантиметра. Ширина OLED-экрана телефона составляет 1,2 сантиметра.

Устройство будет работать в сетях 2G, а одного заряда аккумулятора хватает на 3 дня в режиме ожидания или 180 минут в режиме разговора.

По информации на сайте, Zanco tiny t1 имеет 32 гигабайта оперативной и столько же встроенной памяти.

На выбор пользователь может установить один из 13-ти звуковых сигналов.

Заказать данный гаджет можно за 35 фунтов стерлингов (порядка 2700 рублей). Доставка планируется на май.

Проект пользуется довольно популярностью и уже собрал более 100 тысяч долларов.