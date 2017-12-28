Найдено подтверждение беременности Матильды от Николая II

Госархив подтвердил подлинность фрагмента мемуаров Кшесинской о беременности от Николая II. При этом выяснилось, что абзац о беременности от цесаревича Матильда Кшесинская вычеркнула из воспоминаний собственноручно.

Об этом говорится в ответе директора Госархива Ларисы Роговой на запрос радиостанции «Говорит Москва».

«Сотрудник газеты «Московский комсомолец» А. Добровольский действительно работал с документами фонда № 10060, в составе которого находится на хранении машинописный вариант с правкой воспоминаний М.Кшесинской, изданных в 1955 г. В них имеется зачёркнутый фрагмент воспоминаний, приведённый журналистом в своей статье.

Пометы в машинописном варианте воспоминаний сделаны рукой М.Ф. Кшесинской. Такой вывод позволяет сделать сравнение почерка в воспоминаниях с образцами ее почерка в других рукописных документах, автором которых она является».

Ранее журналист «МК» обнаружил в фондах Госархива неизданный фрагмент воспоминаний Кшесинской.

«Я тоже в конце концов вылетела из саней в снег и сильно... расшиблась. Если бы не это несчастие, я стала бы скоро матерью. Только впоследствии, когда была старше, я поняла, чтО тогда потеряла. Говорили потом, что у меня были дети от Наследника, но это была неправда. Я часто сожалела, что не имела», - цитирует газета текст воспоминаний балерины.

Отмечается, что этот фрагмент был вычеркнут и впоследствии не издавался.