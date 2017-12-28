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Найдено подтверждение беременности Матильды от Николая II

16:02 28.12.2017
Матильда Кшесинская. Фото с сайта wikimedia.org
Матильда Кшесинская. Фото с сайта wikimedia.org
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Госархив подтвердил подлинность фрагмента мемуаров Кшесинской о беременности от Николая II. При этом выяснилось, что абзац о беременности от цесаревича Матильда Кшесинская вычеркнула из воспоминаний собственноручно.

Об этом говорится в ответе директора Госархива Ларисы Роговой на запрос радиостанции «Говорит Москва».

«Сотрудник газеты «Московский комсомолец» А. Добровольский действительно работал с документами фонда № 10060, в составе которого находится на хранении машинописный вариант с правкой воспоминаний М.Кшесинской, изданных в 1955 г. В них имеется зачёркнутый фрагмент воспоминаний, приведённый журналистом в своей статье.

Пометы в машинописном варианте воспоминаний сделаны рукой М.Ф. Кшесинской. Такой вывод позволяет сделать сравнение почерка в воспоминаниях с образцами ее почерка в других рукописных документах, автором которых она является».

Ранее журналист «МК» обнаружил в фондах Госархива неизданный фрагмент воспоминаний Кшесинской.

«Я тоже в конце концов вылетела из саней в снег и сильно... расшиблась. Если бы не это несчастие, я стала бы скоро матерью. Только впоследствии, когда была старше, я поняла, чтО тогда потеряла. Говорили потом, что у меня были дети от Наследника, но это была неправда. Я часто сожалела, что не имела», - цитирует газета текст воспоминаний балерины.

Отмечается, что этот фрагмент был вычеркнут и впоследствии не издавался.

Темы: Исследования, Научные исследования и открытия в мире
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Комментарии читателей
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28.12.2017, 21:19
Гость: Игорь

я чего-то не знаю или не понял? а где из этого текста следует, что она была беременна от Наследника престола? и кто печатал на машинке, что лично Матильде пришлось это вычеркивать? А уже объявили в названии статьи "подтверждением"! сами идиоты или других за идиотов держите?
28.12.2017, 20:24
Гость: сугроб

достаточно сравнить фотографии.Один к одному
28.12.2017, 20:20
Гость: Ник, Матильда и отрицающая интим их связи Н.П.

Хотя бы теперь заблужденья свои
Признать не обязана ли Натали:
В монаршеском смысле какая ни шишка,
Объявлен "святым" ею зря шалунишка!?
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