В МГУ синтезировали белок для более эффективного лечения рака и переломов

Биолог из МГУ синтезировали белок эритропоэтин для более эффективного и доступного лечения рака, переломов и анемии.

«Сотрудник Научно-исследовательского института физико-химической биологии имени А.Белозерского в МГУ вместе с российскими коллегами синтезировал высокоочищенный белок эритропоэтин, который можно использовать для лечения анемии и рака и ускорения заживления переломов костей. Белок был рекомбинантным, то есть состоящим из аминокислотных последовательностей разных природных белков», - говорится в сообщении вуза.

Также пресс-служба приводит слова одного из авторов исследования - старшего научного сотрудника отдела математических методов в биологии Научно-исследовательского института физико-химической биологии имени А.Белозерского МГУ имени М. Ломоносова Анны Карягиной-Жулиной. Она утверждает, что с использованием данного белка в реконструктивной хирургии лечение будет не только эффективней, но и дешевле, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«Предполагается, что введение в область костной травмы рекомбинантного эритропоэтина, полученного в опубликованной работе, позволит добиться еще большего повышения эффективности разрабатываемых нами имплантируемых материалов. То, что оба рекомбинантных белка: и rhBMP-2, и эритропоэтин — мы получаем бактериальным синтезом, обеспечит существенное удешевление получаемых на их основе материалов по сравнению с зарубежными материалами. Таким образом, перспективой данной работы будет получение новых высокоэффективных имплантируемых материалов для реконструктивной хирургии и доступность имплантируемых материалов нового поколения населению России», - сказала она.

Эритропоэтин используется для восстановления нормального уровня эритроцитов при различных формах анемии, связанных с почечной недостаточностью, раком и применением химиотерапии для инъекций. Его уже получают искусственно, отмечают в вузе, однако задачей последней работы ученых было получение его в виде белка с правильно сформированными химическими связями. Кроме того, исследователи повысили растворимость белка.