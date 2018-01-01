Цифровой дракон: как Китай строит общество тотального контроля с помощью интернет-технологий

Как Китай превратил глобальную сеть в инструмент контроля и смогут ли другие государства использовать его опыт



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В 2017 году КНР продвинулась во внедрении самых передовых технологий и сумела переформатировать их под нужды общества и Коммунистической партии. Певицы-голограммы в стиле аниме берут на себя социальные функции, компьютеры выставляют рейтинг жителям страны, а для партийных органов разрабатываются сотни мобильных приложений.

Позитивные ценности через голограмму

Известная китайская поп-звезда Ло Тяньи стала «послом к молодёжи» комсомола КНР. Эта декабрьская новость привлекла бы мало внимания, если бы не один факт: Ло Тяньи не человек, а поющая голограмма в стиле аниме — продукт японской компании Yamaha Corporation и китайской фирмы Thstars.

Виртуальный статус не мешает ей иметь миллионы поклонников в КНР и собирать полные стадионы молодёжи. Мода на erciyuan, или виртуальных поп-звёзд, зародилась в Японии, но в 2010-е годы распространилась и на другие страны региона, в том числе Китай. Авторами основного контента, слов песен и музыки для таких персонажей ранее были сами же фанаты, которые использовали для этого специальные приложения.

Однако теперь создатели Ло заверили газету ЦК КПК Global Times, что виртуальная знаменитость, уже успевшая прорекламировать сеть быстрого питания KFC, включит в свой репертуар «острые социальные вопросы и позитивные ценности, чтобы распространять их среди молодого поколения». Уже появились первые видео, на которых голограмма поёт гимн КНР «Марш добровольцев».

«Ими (виртуальными кумирами) легко управлять — этим они отличаются от реальных звёзд, которые принимают собственные решения и делают то, что им нравится, что тяжело контролировать», — отметил разработчик Ло Тяньи Рен Ли. Ещё одно преимущество виртуальных звёзд перед реальными людьми, с точки зрения Global Times, — то, что они «чисты, как лилии».

Голограмма, в отличие от киноактёра или певца, никогда не подсядет на наркотики и не будет вовлечена в секс-скандал. Будучи полностью управляемыми и предсказуемыми, эти новые кумиры молодёжи полностью застрахованы от этических ошибок.

«Виртуальные идолы должны учить людей хорошим вещам», — считает Ли. Сейчас его компания Shanghai Wangcheng занимается производством виртуальных персонажей для китайских государственных органов и неправительственных организаций с целью донести необходимую им информацию до молодого поколения.

«Китай является абсолютно цельным цивилизационным явлением, вещью в себе, которая может ассимилировать любую новейшую социальную технологию или любое технологическое устройство без внесения изменений в основу своего бытийного мировоззрения», — подчеркнул в беседе с RT директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

По его словам, патриотическое переформатирование постмодернистской технологии, которая в Японии порождает массу инфантильной молодёжи, вовсе не озабоченной патриотизмом, демонстрирует, что Китай остаётся цивилизационным субъектом.

«Это и есть залог развития без саморазрушения — того, что на Западе в 1990-х назвали модернизацией без вестернизации», — утверждает политолог.

Китайская антиутопия

Одним из наиболее обсуждаемых новшеств современного Китая в уходящем 2017 году стала так называемая система социального кредита. Внимание журналистов, в частности, привлёк эксперимент в городе Жунчэн, где внедрили схему, напоминающую антиутопию из британского сериала «Чёрное зеркало».

Всем жителям этого небольшого по китайским меркам городка (670 тыс. человек) начислили по 1 тыс. баллов. В дальнейшем рейтинг каждого человека может повышаться или понижаться в зависимости от его поведения, причём добавляет или отнимает баллы беспристрастный компьютер, анализируя поведение гражданина в реальном времени. Ваш рейтинг повысился — вам предоставят дополнительные бонусы, например, в сфере медобслуживания. Понизился — могут не принять на работу или не пустить в кафе.

Узнать, как себя вёл каждый конкретный человек, сейчас достаточно просто. С появлением технологий big data сбор максимально больших объёмов данных об активности индивидуума в интернете и связанных с ним транзакциях (покупках, денежных переводах) стал технически возможным. Ни одно действие, совершаемое в сети, не остаётся бесследным, и эта информация может быть собрана и обработана. В Жунчэне на каждого жителя собираются данные исходя из 160 тыс. параметров. Учитываются и сведения, которые сообщают властям соседи.

Первые предложения о создании системы социального кредита появились на официальном уровне ещё в 2007 году, но активно тестировать и внедрять её начали в 2012-м, после прихода к власти Си Цзиньпина. Уже к 2020 году планируется распространить её на всех жителей Поднебесной. Каждый гражданин будет постоянно оцениваться этой системой исходя из множества показателей, учитывающих законопослушность, аккуратность в выплате кредитов, отношения с соседями и начальством, а также потребительское поведение.

Прозрачное общество

Для западного наблюдателя такая система напоминает роман Джорджа Оруэлла «1984», где всевидящий Большой брат контролирует все сферы жизни граждан. Но в Китае с его тысячелетними коллективистскими и бюрократическими традициями это выглядит несколько иначе.

Так, уже при Мао Цзэдуне в КНР была создана система личных дел («дан-ань»), составлявшихся на каждого гражданина страны, где учитывались мельчайшие подробности его жизни. Кроме того, сама идея постоянных оценок личности и предоставленного человеку в кредит доверия, которое он должен всегда оправдывать, свойственна восточным обществам.

«Эта система не китайская, а, судя по всему, скопирована с японской, где корпорации начисляют баллы своим сотрудникам и в зависимости от этого рассматривают вопросы их повышения по служебной лестнице, — отметил в интервью RT руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов. — Это система абсолютно тотального контроля. Но надо понимать, что она вплетена в общую систему контроля за государством».

По словам эксперта, речь идёт о контроле не только над абстрактными гражданами, но и над чиновниками самого разного уровня, в том числе партийными функционерами. Маслов подчеркнул, что Китай и ранее стремился к идеалу абсолютной прозрачности всех и каждого, а внедрение различных технологических новшеств рассчитано именно на достижение подобного эффекта. Так, китайцы могут контролировать не только личные финансы, но и выплаты, взносы своих корпораций.

«Это, в принципе, формирует очень своеобразное, но гражданское общество в Китае, — заявил эксперт. — Не поощряется критиковать политическую систему. А критику работодателей или выдвижение к ним требований государство очень стимулирует».

«Умное красное облако»

Корпоративный дух и коллективистская этика лежат в основе ещё одного китайского новшества — повального распространения виртуальных приложений для членов комсомола и Коммунистической партии. Если в эпоху Мао Цзэдуна для укрепления партийной дисциплины использовались такие механизмы, как самокритика и отправка коммунистов и комсомольцев на перевоспитание из крупных городов в деревни, то теперь на помощь приходит интернет.

Университет электронных наук и технологий в китайском городе Чэнду разработал приложение для смартфонов, которое называется Smart Red Cloud («Умное красное облако»). Как отмечали в июле китайские СМИ, цель его создания — включение членов партии в процесс обучения и оценка их деятельности.

Программа позволяет получать необходимую информацию, заниматься самообразованием, общаться в закрытом чате с другими партийцами. Кроме того, приложение собирает данные о каждом, кто его установил, позволяя партийной ячейке плотно контролировать жизнь своих членов.

Директор созданной университетом Чэнду компании Yunshu Weilai Лиан Лихуа в интервью изданию Quartz отметил, что на основании собранной информации можно составить объективную картину того, каких взглядов придерживается каждый член партии (например, является он реформистом или консерватором).

«Умное красное облако», впрочем, имеет всего 2 млн подписчиков и является одним из сотен подобных приложений, разработанных для партийных органов. Специфика Китая в том, что такие программы максимально востребованы на низовом уровне и нередко создаются по заказу конкретных партийных организаций или корпораций местного либо регионального уровня.

Зачастую это тоже своеобразные системы социального ранжирования, позволяющие не только обучать, но и устраивать экзамены для членов партийных организаций и чиновников. А экзамены — инструмент, который всегда играл важную роль в китайской бюрократической традиции.

Так, по данным Global Times, государственная строительная компания China Tiesiju Civil Engineering Group еженедельно проводит тестирование членов своей организации на знание основ партийной идеологии и политического положения в стране и мире, используя онлайн-приложения.

По словам Алексея Маслова, в такой системе люди отдают свою свободу в обмен на постоянное нахождение на связи. «Однако нельзя сказать, что они несчастны, — подчеркнул политолог. — Сейчас в Китае попасть на работу в корпорацию, партийную организацию — это большое счастье. Во многом Китай стал напоминать развитые азиатские страны, где многие стремятся к системе пожизненного найма».

«Установление тотального контроля с точки зрения получения информации идёт во всём мире, только в Китае делают это открыто», — обрисовал ситуацию Маслов.

Эксперт считает, что используемые КНР методы, адаптированные к азиатскому менталитету, вряд ли будут перениматься другими странами за пределами Восточной Азии.

Автор: Александр Бовдунов