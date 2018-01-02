Google разрешила разработчикам тестировать таинственную замену Android

Американская корпорация Google разрешила разработчикам начать тестирование новой операционной системы Fuchsia.

Компания выложила документацию, позволяющую загрузить ОС на Pixelbook (собственный ноутбук Google).

Для работы с Fuchsia потребуется две машины: одна служит сервером, вторая — исполнителем. По данным издания Chrome Unboxed, в паре с Pixelbook пока могут работать гибридный планшет Acer Switch Alpha 12 и мини-ПК Intel NUC.

Над Fuchsia работали около года. Google по-прежнему не раскрывает детали операционной системы, сообщает «Лента.ру».

Как пишет The Verge, не совсем ясно, зачем компания начала разработку новой ОС. Возможно, Fuchsia сделали преемником проекта Andromeda — ноутбука, в котором соединились бы системы Chrome и Android. Его так и не реализовали, вместо этого Google объявила, что приложения Android будут доступны для хромбуков.

О новой операционной системе стало известно в августе 2016 года. Google сразу решила сделать Fuchsia открытой для сторонних разработчиков.