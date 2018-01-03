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Российские ученые начали испытания уникального генератора для коллайдеров

17:16 3.01.2018

В рамках гранта РНФ было принято решение научиться делать такие клистроны и производить их по мере необходимости


Моделирование процесса рождения бозона Хиггса в детекторе CMS. Фото с сайта wikimedia.org

Специалисты Института ядерной физики (ИЯФ СО РАН) приступили к испытаниям не имеющего аналогов в России мощного генератора (клистрона) для перспективных коллайдеров.

Об этом журналистам сообщил замдиректора института Евгений Левичев, сообщает РИА Новости.

Клистрон представляет собой высокочастотный генератор, являющийся важной частью системы ускорения частиц в коллайдере. Ранее клистроны с такими параметрами закупались в Японии и Западной Европе.

По словам Левичева, клистроны позволяют создавать интенсивное электромагнитное поле, которое и ускоряет частицы в коллайдерах. В настоящее время такие приборы в России не производятся.

Клистрон станет одним из ключевых элементов планируемого к созданию в Новосибирске "меганаучного" проекта - уникального электрон-позитронного коллайдера.

Темы: Наука и практика, Научные исследования и открытия в России
Источник: РИА «Новости»
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