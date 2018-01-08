«Охранники подумали, что Хаттаб отравился поганкой»

Устранение полевого командира стало одной из самых успешных операций спецслужб с использованием отравляющих веществ

Детали агентурно-боевой операции по ликвидации Хаттаба, считающейся одной из самых успешных, не разглашались 15 лет.

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Источник «Росбалта», имевший непосредственное отношение к событиям, рассказал подробности.

Уроженец Саудовской Аравии Амир ибн аль-Хаттаб (настоящее имя — Самер Салех ас-Сувейлем) являлся одним из самых осторожных полевых командиров. Он скрывался в горах, в окружении небольшой группы телохранителей, постоянно менял места ночлега, никогда не пользовался спутниковыми и мобильными телефонами. Отношения с внешним миром, в том числе с кураторами из арабских стран, поддерживал с помощью писем. Передавались они по цепочке курьеров, с использованием тайников, пока не попадали в руки кому-то из охранников Хаттаба. Телохранители и доставляли их шефу.

Отследить всю цепочку курьеров спецслужбам не представлялось возможным. В связи с этим было объявлено, что за информацию, которая приведет к устранению Хаттаба, будет выплачено крупное вознаграждение.

На эту информацию «клюнул» один из курьеров, который изредка получал письма для Хаттаба, а потом отправлял по цепочке. Он согласился сотрудничать, осталось только дождаться, когда придет очередное послание. В марте 2002 года курьер сообщил, что из Саудовской Аравии пришло письмо для полевого командира. Оставались буквально сутки, чтобы с ним «поработать» — потом конверт необходимо отправлять получателю.

В срочном порядке из Москвы спецбортом доставили специалиста по ядам, который обработал само письмо специальным составом с нервно-паралитическим веществом. Причем использованный состав предусматривал, что действовать яд начнет только на вторые-третьи сутки, а выглядеть все будет, как смерть от пищевого отравления. Сделано это было, чтобы вывести курьера из-под удара.

Аккуратно запечатанный конверт отдали гонцу, и он отправился в путешествие по цепочке курьеров. О том, как дальше развивались события, спецслужбы узнали позже, когда был задержан один из личных телохранителей Хаттаба. Он рассказал, что, когда охранник принес конверт, полевой командир раскрыл его, прочел и сразу сжег в костре.

Внешне никаких изменений у Хаттаба не произошло ни сразу, ни на следующие сутки. Еще через день в горах боевики наткнулись на ранние весенние грибы (по виду напоминавшие сморчки). Поскольку с продуктами было плохо, они их собрали, пожарили на костре и съели. А наутро Хаттабу стало плохо. Причем его состояние ухудшалось довольно быстро, вскоре изо рта пошла пена, а затем он умер.

Телохранители решили, что их лидер отравился грибами — среди сморчков оказалась поганка. Они винили друг друга в произошедшем, а о том, что Хаттаб был ликвидирован спецслужбами, до поры даже не догадывались.

Поняли это бандиты только спустя несколько дней, когда такие же признаки отравления появились сначала у телохранителей, получивших письмо, а потом и у курьеров. Все они тоже скончались. Всего умерло пять человек, соприкасавшихся с посланием, в том числе информатор спецслужб. Яд, которым было обработано письмо, просочился через стенки конверта и попал в организмы курьеров. Концентрация была меньше, чем та, которую получил Хаттаб, но и ее хватило для фатального исхода.