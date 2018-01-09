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Минобороны РФ решило отказаться от операционных систем Windows

15:46 9.01.2018
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Министерство обороны России решило перевести все служебные компьютеры на отечественную операционную систему, пишут «Известия».

Речь идет об операционной системе Astra Linux Special Edition, разработчиком которой является московская компания «РусБИТех». Особенностью данной ОС является уникальная система защиты информации. Отмечается, что она полностью совместима с современными компьютерами российского производства.

«Она работает с высокотехнологичными отечественными процессорами «Эльбрус», «Байкал-Т1» и «Комдив», - рассказали представители компании изданию.

В настоящий момент на компьютерах Минобороны установлена операционная система Windows. Планируется, что после смены ОС на компьютерах, отечественное программное обеспечение будет также установлено на служебные смартфоны и планшеты.

Astra Linux уже несколько лет используется в автоматизрованных системах управления Вооруженными силами РФ. На ней базируется информационная система Национального центра управления обороной РФ.

Ранее Пентагон также объявил о планах по переходу на ОС на основе Linux после того, как хакеры взломали систему управления беспилотными летательными аппаратами ВВС США, использующую Windows.

Темы: Антивирусы и обеспечение безопасности компьютера, Компьютерная безопасность, Операционная система, Хакеры и проблема безопасности компьютерных сетей, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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09.01.2018, 22:15
Гость: Mt

Разработка Linux закончилась с созданием ядра фином Линусом Торвальдсом, всё остальное это адаптация и сборка.
09.01.2018, 22:03
Гость: Mt

Ну вот и ты увидел плюсы.
09.01.2018, 21:29
Гость: Хорошая мина при

плохой игре. Линукс- это операционная система и десяток приложений на её базе нельзя считать отечественной системой. ОС должна разрабатываться начиная от эксклюзивного операционного языка и далее по нарастающей, как делают все более-менее солидные фирмы программисты... если нет- это туфта.
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