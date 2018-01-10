Государственная дума обновит свой сайт

Новый портал Государственной думы будет запущен в конце января – начале февраля текущего года. Новым главным редактором станет экс-руководитель пресс-службы Института развития интернета (ИРИ) Оксана Ткачева.

По ее словам, больше всего внимания будет уделено работе с избирателями. Также на сайте появится формат «вопрос-ответ», сообщают «Известия».

«Ключевым в деятельности сайта ГД, безусловно, станет не просто информирование граждан, а разъяснение им особенностей и результатов законотворческого процесса в доступных форматах», – сказала она.