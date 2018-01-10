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Государственная дума обновит свой сайт

15:14 10.01.2018
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Илья Шабардин
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Новый портал Государственной думы будет запущен в конце января – начале февраля текущего года. Новым главным редактором станет экс-руководитель пресс-службы Института развития интернета (ИРИ) Оксана Ткачева.

По ее словам, больше всего внимания будет уделено работе с избирателями. Также на сайте появится формат «вопрос-ответ», сообщают «Известия».

«Ключевым в деятельности сайта ГД, безусловно, станет не просто информирование граждан, а разъяснение им особенностей и результатов законотворческого процесса в доступных форматах», – сказала она.

Темы: Интернет-сайт
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Комментарии читателей
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10.01.2018, 16:58
Гость: Думофилия не болезнь,

А неотъемлема базовая потребность для народа. Как хлеба и зрелищ. Любовь такая. А вот, думофилизм, это уже того.
10.01.2018, 15:26
Гость: Думофил

Это важная новость. Давно ждал.
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