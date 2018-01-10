Лебедев назвал Telegram самым успешным проектом российских спецслужб

Дизайнер Артемий Лебедев назвал мессенджер Telegram «самым успешным проектом российских спецслужб».

По его мнению, Telegram пользуется популярностью в первую очередь из-за провозглашенной защищенности сервиса.

«И в этом месте я хотел бы пожать руку российским спецслужбам за то, что им наконец удалось создать настоящий, международный, непозорный, назашкварный, работающий продукт, который с ними не ассоциируется», - написал он в своем авторском канале в Telegram.

При этом Лебедев уверен, что все важные разговоры «мониторятся кем надо». Блогер также добавил, что испытывает гордость по этому поводу и считает, что обоюдная неприязнь ФСБ и создателя Telegram Павла Дурова - «созданный образ».