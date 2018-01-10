]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

Лебедев назвал Telegram самым успешным проектом российских спецслужб

12:29 10.01.2018
Фото Kalan с сайта wikimedia.org
Фото Kalan с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

Дизайнер Артемий Лебедев назвал мессенджер Telegram «самым успешным проектом российских спецслужб».

По его мнению, Telegram пользуется популярностью в первую очередь из-за провозглашенной защищенности сервиса.

«И в этом месте я хотел бы пожать руку российским спецслужбам за то, что им наконец удалось создать настоящий, международный, непозорный, назашкварный, работающий продукт, который с ними не ассоциируется», - написал он в своем авторском канале в Telegram.

При этом Лебедев уверен, что все важные разговоры «мониторятся кем надо». Блогер также добавил, что испытывает гордость по этому поводу и считает, что обоюдная неприязнь ФСБ и создателя Telegram Павла Дурова - «созданный образ».

Темы: Интернет в России, Интернет и сети
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.01.2018, 15:23
Гость: Комментатор

Не ругайте спецслужбы и ментов, иногда там сотрудники честно отрабатывают зарплату. Эх, возродить бы РУБОП с их методами...
10.01.2018, 15:21
Гость: Комментатор

Да и ежу понятно что все мониторится и пишется. Пользуетесь Российскими программными продуктами - мониторят наши, пользуетесь забугорными - мониторят их структуры, тоже и с антивирусами (а они имеют доступ ко всему на ПК) и т.д. Да и запросто сделать такую репутацию, а дальше уж работает сарафанное радио. Мы же не сами компилируем, а пользуем "из коробки". Все идет к тотальному контролю. А Вы что думали? А смартфон - так это вообще карманный шпион за свои деньги. А без него никак. Сейчас технические мероприятия реализовать много проще чем ранее - агрегаторы, закладки, СОРМы, закон Яровой.
10.01.2018, 14:20
Гость: Юляша

наверное,из ЛондОна отважно вещает гадененыш?я не ошибаюсь ?:)))
Все комментарии (7)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.