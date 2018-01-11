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В 2018 году ожидаются кибератаки на системы электронного голосования

15:16 11.01.2018
Стоп-кадр из видео в YouTube
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Компания ESET представила отчет о трендах информационной безопасности, которые определят развитие мирового киберландшафта в 2018 году.

На фоне повышения осведомленности частных и корпоративных пользователей в 2018 году ожидается рост числа и сложности кибератак. Хакеры будут использовать «классические» инструменты компрометации, а также продолжат поиски новых эффективных схем.

Эксперты прогнозируют в 2018 году новые атаки на объекты критической инфраструктуры. В 2017 году одной из наиболее серьезных угроз для промышленных систем управления стала вредоносная программа Industroyer, предположительно послужившая причиной сбоя энергоснабжения в Киеве.

В 2018 году атаки могут затронуть не только энергетику – в числе потенциальных целей оборонный сектор, системы транспорта и водоснабжения, здравоохранение и производство.

Корпорации работают в условиях повышенного риска кибератак и инвестируют в защиту. Как следствие, в 2018 году хакеры перейдут к атакам на цепи поставок – на малые и средние предприятия, поставляющие товары и сервисы крупным компаниям. Например, в 2017 году успешный взлом сервера обновления популярного бухгалтерского ПО M.E.Doc привел к массовой эпидемии шифратора Petya.

Одна из сравнительно новых проблем кибербезопасности – вмешательство хакеров в избирательный процесс, угрожающее легитимности выборов. По мнению экспертов ESET, снизить риски электронной демократии позволят гибридные системы, использующие как цифровые, так и традиционные записи.

В 2018 году возможны кибератаки, выполненные с помощью устройств интернета вещей. «Умные» устройства подвержены взлому и могут быть использованы в качестве инструментов злоумышленников. Сохраняет актуальность угроза появления новых «ботнетов вещей».

Улучшить ситуацию в области кибербезопасности позволит расширение сотрудничества правоохранительных органов и коммерческих компаний. Так, в 2017 году совместный проект ESET, Microsoft и правоохранителей, включая ФБР и Интерпол, позволил ликвидировать крупнейший ботнет Gamarue. В 2018 году ожидаются новые успешные расследования, что, в конечном итоге, приведет к снижению числа активных киберпреступников.

Темы: Антивирусы и обеспечение безопасности компьютера, Компьютерная безопасность
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Комментарии читателей
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11.01.2018, 17:13
Гость: славянин

Троцкисты все деньги хотят угробить на поддержание ими же выдуманного мифического курса. На биржах их единоверцы-спекулянты уже ждут отмашки действовать соответственно. Спекулятивный лохотрон работает вовсю силу. Потом с чемоданами денег под видом бегства капитала переправляют свои барыши на Запад, Сталин отдыхает.
11.01.2018, 16:09
Гость: ну да-ну да

О том что все электронные системы уязвимы для атак писалось и говорилось очень много.
Только вот что ещё интересно - как будете объяснять, при наличии кибератак, подтасованные властью результаты голосований. Запад решил помочь ВВП и подтасовал результаты голосования в его пользу? А я верю, что на это Запад может пойти, поскольку ВВП независимо от пинаний его самого дань платит регулярно и разрушает экономику в угоду Запада. Его смена не в интересах Запада. Так что, по меньшей мере ничего делаться, не будет для его Замены. Хотя обозлённые штатовцы "кузькину маму" маму и могут показать, без опасности замены. Ну союз актёров Штатов хотел ведь ради хохмы выдать премию ДАМ "за лучшее исполнение роли президента", а тот по началу обрадовался этому.
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