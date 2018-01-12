На Марсе обнаружены запасы пригодной для питья воды

Американские геологи утверждают, что под поверхностью Марса находятся толстые слои чистой замороженной воды, которая может использоваться астронавтами или колонистами при исследовании и освоении планеты.

По словам ученых, пласты льда залегают на глубине всего одно-двух метров. При этом толщина некоторых участков доходит до 100 метров. Чистый лед был обнаружен благодаря снимкам, сделанным камерой HiRISE, которая установлена на борту межпланетной станции NASA Mars Reconnaissance Orbiter, пишет издание Science.

Геологи полагают, что запасов воды в виде льда на Марсе гораздо больше, чем было принято считать ранее. При этом слой мелкой пыли, который покрывает лед, предотвращает его таяние.

Ученые также отмечают, что обнаруженные ими пласты льда имеют слоистую структуру. Это означает, что формировались они под воздействием различных климатических условий. Их изучение позволит узнать, как менялся климат Красной планеты с течением времени.

