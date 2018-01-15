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Россия уличила США в развертывании систем глобального удара

16:46 15.01.2018
Фото со страницы в Facebook
Фото со страницы в Facebook
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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий полагает, что готовящаяся новая ядерная доктрина США подразумевает развертывание в Европе систем быстрого глобального удара.

Свою точку зрения он изложил на странице в Facebook, сообщает «Лента.ру».

«Ведь ни для кого не секрет, что США сегодня комплексно создают инфраструктуру для быстрого глобального удара (Prompt Global Strike). Под предлогом отражения ракетного удара со стороны КНДР и Ирана в Польше и в Румынии создаются позиции якобы ПРО — с которых без серьезного переоборудования можно запустить наступательные крылатые ракеты по территории РФ», — написал депутат.

По его словам, «американцы вполне последовательны: создают инфраструктуру, которая позволяет осуществить глобальный удар по России, а теперь принимают доктрину, направленную на защиту этой инфраструктуры».

Системы мгновенного (или быстрого) глобального удара PGS (Prompt Global Strike) — неядерные высокоточные комплексы, позволяющие оперативно (за час от момента принятия решения) нанести удар по любой цели на земном шаре.

В качестве систем PGS предлагаются боеголовки для баллистических ракет в неядерном оснащении, гиперзвуковые крылатые ракеты, а в перспективе — орбитальные кинетические системы («жезлы господни»): металлические стержни, разогнанные до большой скорости и точно направленные на цель.

В феврале 2018 года Пентагон представит президенту США Дональду Трампу новый «Обзор ядерной политики», определяющий роль ядерного оружия в стратегии национальной безопасности страны.

Темы: Военные технологии, Отношения России и США
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.01.2018, 23:41
Гость: Серп и молот

За это нужно сказать спасибо кавалеру Ордена за заслуги перед Отечеством Горбачеву М.С., кавалеру Ордена Святой великомученицы Екатеины " Ельциной Н.И., С. Станкевичу, кавалеру Ордена за заслуги перед Отечеством А.Чубайсу, Козыреву, Шахраю, Бурбулису, Кисилеву, Митковой, Хакамаде и прочей либерально демократической швали приведшей СССР к порогу третьей мировой войны.
15.01.2018, 23:24
Гость: Комментатор

А они и думают об интересах народа, список прилагается, к сожалению, мы в него не входим.
15.01.2018, 19:31
Гость: Ну

теперь пиндосам вообще все будущее будет только приближением к концу.
Заигрались ребята. Давно по фашистской морде не получали.
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